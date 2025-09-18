 टैरिफ के दम पर ट्रंप कितना भी लगा लें जोर रोक न पाएंगे भारत की रफ्तार, ग्लोबल GDP में 9% की हिस्सेदारी, बस थोड़ा इंतजार
टैरिफ के दम पर ट्रंप कितना भी लगा लें जोर रोक न पाएंगे भारत की रफ्तार, ग्लोबल GDP में 9% की हिस्सेदारी, बस थोड़ा इंतजार

अमेरिका ने भारत पर यूं ही टैरिफ का बम नहीं फोड़ा, रूसी तेल को बस बहाना रही, भारत की बढ़ती इकोनॉमी ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है. तमाम ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां इस बात पर मुहर लगा चुकी है कि भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले तेज है.

Sep 18, 2025
टैरिफ के दम पर ट्रंप कितना भी लगा लें जोर रोक न पाएंगे भारत की रफ्तार, ग्लोबल GDP में 9% की हिस्सेदारी, बस थोड़ा इंतजार

India GDP Growth: अमेरिका ने भारत पर यूं ही टैरिफ का बम नहीं फोड़ा, रूसी तेल को बस बहाना रही, भारत की बढ़ती इकोनॉमी ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है. तमाम ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां इस बात पर मुहर लगा चुकी है कि भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले तेज है. अब ताजा रिपोर्ट अमेरिका और चीन की टेंशन और बढ़ा सकते हैं.  

वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा भारत का दबदबा
 
वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ता जा रहा है और 2035 तक ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में देश की हिस्सेदारी बढ़कर 9 प्रतिशत हो जाएगी, जो कि 2024 में 6.5 प्रतिशत थी। यह बयान वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव एम नागाराजू की ओर से गुरुवार को दिया गया.  देश की आर्थिक राजधानी में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) की ओर से आयोजित किए गए एनुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2025 में लोगों को संबोधित करते हुए एम नागाराजू ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है.  

उन्होंने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बीते चार सालों से औसत 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही थी, जो कि पिछली पांच तिमाही में सबसे अधिक है. वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के मुताबिक, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पिछली तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का केवल 0.5 प्रतिशत रहा था.  

देश का शुद्ध सर्विसेज निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और इन सभी मजबूत कारणों के चलते देश आजादी के 100 साल पूरे होने तक यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है.  नागाराजू के अनुसार, यह व्यापक आर्थिक सफलता की कहानी हमारी इन्फ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है. यह दुनिया को बताती है कि भारत का विकास न केवल मजबूत है, बल्कि सुधारों और विवेकपूर्ण नीतियों से भी प्रेरित है, जो हमें वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन और महामारी के बाद की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में एक संभावित नेता बनाता है. अर्थव्यवस्था की मजबूती के पूरक के रूप में, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं.

वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ में पीछे छोड़ दिया है. बीते एक दशक से अधिक समय में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है. नॉन-परफॉरमिंग एसेट्स (एनपीए) एक प्रतिशत के नीचे जा चुकी हैं और कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो भी नियामक द्वारा निर्धारित किए गए मानकों से अधिक है, जो दिखाता है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति में है. कुल मिलाकर, ये रुझान एक मजबूत, पर्याप्त पूंजीकृत वित्तीय प्रणाली की ओर इशारा करते हैं जो विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है.  आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा

GDP

