₹15000 करोड़ का भारत का सबसे महंगा तलाक, कौन हैं जोहो के मालिक श्रीधर वेम्बू जिनके लिए अमेरिका से आया फरमान

Zoho Founder Divorce: बीते कुछ दिनों से चेन्नई बेस्ड कंपनी जोहो (Zoho) अपने मेड इन इंडिया ईमेल, मैसेंजिंग ऐप अरत्तई (Arattai) जैसे ऐप्स को लेकर खूब चर्चा में रहा. कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों का विक्लप समझा जाने लगा. अब ये कंपनी एक बार फिर से खबरों में है, लेकिन इस बार चर्चा कंपनी को लेकर नहीं बल्कि उसके मालिक को लेकर है. जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू (Sridhar Vembu) का तलाक चर्चा में है. उनकी पत्नी ने उनसे 15000 करोड़ की एनुमनी डिमांड की है. कैलिफोर्निया की एक अदालत ने उन्हें तलाक के मामले में 15 हजार करोड़ रुपए का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है.

कौन हैं श्रीधर वेम्बू की पत्नी

श्रीधर वेम्बू की पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने उनसे तलाक मांगा है. तलाक के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रमिला अमेरिका में एजुकेशन सेक्टर से जु़ी हैं और बिजनेस पर्सन हैं. दोनों की शादी भी अमेरिका में हुई थी. आईआईटी-मद्रास से पढ़ाई के बाद साल 1989 में वेम्बू अमेरिका चले गए. उन्होंने वहां से पीएचडी की. इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रमिला से हुई थी. साल 1993 में उन्होंने प्रमिला से शादी कर ली. शादी के बाद उन्होंने साल 1996 में एडवेंटनेट की नींव रखी. यहीं कंपनी बाद में जाकर Zoho बनीं.

पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

30 साल की शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी. दोनों का एक बेटा भी है. साल 2019 में अचानक वेम्बु अमेरिका छोड़कर भारत आ गए. यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार बढ़ने लगी. श्रीधर वेम्बू ने तमिलनाडु के अपने पैतृक गांव मथलमपराई से जोहो को चलाना जारी रखा. वहीं पत्नी से रिश्ते बिगड़ते चले गए. रिश्ते इतने खराब हुए कि साल 2021 में मामला कोर्ट तक पहुंच गया. पत्नी ने आरोप लगाया कि वेम्बु ने अचानक सबकुछ छोड़कर भारत चले गए. उन्होंने पच्नी और बेटे को छोड़ दिया है. प्रमिला श्रीनिवासन ने वेम्बू पर आरोप लगाया कि उन्होंने जोहो के शेयर और प्रॉपर्टी को कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन से भारत ट्रांसफर कर दिया और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी.

बहन और भाई के नाम पर कर दी संपत्ति

प्रमिला श्रीनिवासन ने आरोप लगाया कि वेम्बू ने कंपनी के ज्यादातर शेयर बहन राधा वेम्बु के पास 47.8% और भाई सेकर के पास 35.2% कर दिया. जबकि खुद के पास सिर्फ 5% शेयर रखा. जबकि श्रीधर का कहना है कि उन्होंने प्रमिला को कंपनी के 50% शेयर ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं. अब प्रमिला ने अमेरिकी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे बाद श्रीधर वेम्बू को कोर्ट ने 15000 करोड़ का बॉन्ड देने का आदेश दिया है.

कितनी है श्रीधर वेम्बू

श्रीधर वेम्बू की कंपनी ZOHO भारत की जानीमानी आईटी सॉल्यूएशन और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है. फोर्ब्स के अनुसार, श्रीधर वेम्बू भारत के 47वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनकी संपत्ति करीब 54000 करोड़ रुपए के करीब है. श्रीधर अपने गांव से कंपनी चलाने है, कच्चे मकान में रहते हैं और साइकिल से चलते हैं.