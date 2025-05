प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में भारत ने लगाई लंबी छलांग, पहली बार 825 अरब डॉलर के पार, रचा इतिहास

India's Export Report: भारत ने सामान निर्यात में नया रिकार्ड बनाया है. वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल निर्यात 825 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया है. यह पहली बार है जब भारत ने इतना ज्यादा निर्यात किया है.

भारत सरकार के वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारत द्वारा यह रिकॉर्ड निर्यात भारत के निर्यातकों की मजबूती और लचीलापन दिखाता है. अब हमारे एक्सपोर्टर्स पहले से कहीं अधिक रेजिलिएंट हो चुके हैं.

India reached exports worth USD 825 billion in 2024-25, the largest ever export. That shows that Indian exports and exporters have now achieved that resiliency in their business. Our exports are more resilient: Commerce Secretary Sunil Barthwal pic.twitter.com/TqWbA9uBf1

— ANI (@ANI) May 15, 2025