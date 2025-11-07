Advertisement
पुतिन के तेल से किया किनारा तो इस मुस्लिम देश ने भारत के लिए खोले दरवाजे,सस्ता किया क्रूड ऑयल, ट्रंप को बैठे-बिठाए मुनाफा !

Crude Oil: अमेरिकी दवाब में आकर भारत की ओर से रूस से कच्चे तेल की खरीद को कम कर दिया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की सजा भारत को 25 फीसदी सेकेंडरी टैरिफ लगाकर दी. भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ा दिया. रूसी तेल के खरीदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 07, 2025, 02:25 PM IST
India Crude Oil Supply: अमेरिकी दवाब में आकर भारत की ओर से रूस से कच्चे तेल की खरीद को कम कर दिया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की सजा भारत को 25 फीसदी सेकेंडरी टैरिफ लगाकर दी. भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ा दिया. रूसी तेल के खरीदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है. वहीं जापान, तुर्की और यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे देश अभी भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने रूसी तेल न खरीदने का दवाब सिर्फ भारत पर ही बनाया.  

अमेरिका का दवाब काम कर गया ? 
अमेरिका के दवाब के चलते भारत की ओर से रूस से तेल खरीद में कटौती की गई है. अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रूसी तेल के इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है. रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिका की ओर से लगाए गए बैन के बाद भारत में तेल की सप्लाई कम हो गई है.  अमेरिका की ओर से रूसी तेल कंपनिया रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत आने वाले रूसी तेल की सप्लाई कम हो गई. 27 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में रूस से भारत आने वाले कच्चे तेल का औसत आयात 11.9 लाख बैरल रोजाना रहा. जबकि इससे पहले हफ्ते में यह 19.5 लाख बैरल प्रतिदिन रहा था .   अमेरिका, चीन सबको पछाड़ इस मामले में नंबर 1 बना भारत, पीने में सबसे आगे हुए हिन्दुस्तानी, आंकड़ों में देखिए कैसे 20 देशों को पीछे छोड़ा

 

रूस दे रहा है भारी भरकम डिस्काउंट पर खरीदार नहीं

भारत की ओर से तेल की खरीद कम किए जाने के बाद से रूस ने कच्चे तेल पर छूट को और बढ़ा दिया है. रूस के प्रमुख  यूरल्स क्रूड की कीमत ब्रेंट की तुलना में एक साल के उच्चतम स्तर पर डिस्काउंट पर पहुंच गई है.अब इसे करीब 2-4 डॉलर प्रति बैरल सस्ता कर दिया गया है. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारत की बड़ी रिफाइनरियों जैसे कि  हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), मैंगलोर रिफाइनरी, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है.     

 मुस्लिम देश का ऑफर

रूस से भारत की तेल खरीदारी कम क्या हुई कई देशों के लिए ये बड़ा मौका बन गया.  सऊदी अरब ने कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत, चीन जैसे देशों को आकर्षित करने के लिए कच्चे तेल की कीमतों में कटौती कर दी है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने दिसंबर के लिए एशिया को दिए जाने वाले अपने तेल की कीमत में कटौती कर दी है. सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) ने अरब लाइट क्रूड ग्रेड की कीमत में 1.20 डॉलर प्रति बैरल की कटौती कर दी है.  दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर Aramco ने दिसंबर डिलीवरी वाले तेल सप्लाई के लिए कीमतों में $1.2-$1.4 प्रति बैरल की कटौती की है. एशियाई रिफाइनरियों के लिए जहां $1 पर बैरल की कटौती की गई है तो वहीं नार्थ अमेरिकी खरीदारों के लिए $0.5 प्रति बैरल दाम कम किए गए हैं. जबकि नार्थवेस्ट यूरोप के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये कटौती भारतीय रिफाइनरियों को आकर्षित करने की कोशिश है. भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है. भारत जैसा विस्तृत बाजार किसी भी देश के लिए लॉटरी से कम नहीं है. 

अमेरिका से भी तेल की खरीद बढ़ी

रूस से तेल आयात कम होने के बाद भारत ने अमेरिका का साथ भी तेल की खरीद बढ़ा दी है. आंकड़ों की माने तो अक्तूबर में अमेरिका के साथ तेल खरीद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. रिसर्च एजेंसी केप्लर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से अक्टूबर 225 में औसतन 5.93 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की खरीद की, जबकि सितंबर में यही आंकड़ा 2.07 लाख बैरल प्रतिदिन था. यानी अमेरिका से तेल की खरीदारी में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है.  कुल मिलाकर कहा जाए तो अमेरिका के दवाब में जहां भारत और रूस के तेल संबंधों पर दवाब बढ़ा तो वहीं नए विकल्प भी सामने आए हैं.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

crude oil

