Advertisement
trendingNow13202679
Hindi Newsबिजनेस2 महीने में ₹1325 बढ़ा LPG सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल 4 साल पुराने रेट पर बिक रहा, जब दोनों आयात पर टिके फिर एक का ही दाम क्यों बढ़ रहा ?

2 महीने में ₹1325 बढ़ा LPG सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल 4 साल पुराने रेट पर बिक रहा, जब दोनों आयात पर टिके फिर एक का ही दाम क्यों बढ़ रहा ?

  ईरान युद्ध के चलते भारत के ऊर्जा संकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भारत अपनी तेल और गैस की जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है. करीब 80 से 85 फीसदी तेल और 60 फीसदी LPG गैस का आयात करता है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 03, 2026, 01:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 महीने में ₹1325 बढ़ा LPG सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल 4 साल पुराने रेट पर बिक रहा, जब दोनों आयात पर टिके फिर एक का ही दाम क्यों बढ़ रहा ?

LPG Cylinder Vs Petrol-Diesel Price:  ईरान युद्ध के चलते भारत के ऊर्जा संकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भारत अपनी तेल और गैस की जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है. करीब 80 से 85 फीसदी तेल और 60 फीसदी LPG गैस का आयात करता है. भारत गैस और तेल दोनों का आयात करता है, लेकिन युद्ध के बाद से LPG के दाम में 4 बार बढ़ोतरी की गई है, जबकि पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी 4 साल पुराने रेट्स पर बेचे जा रहे हैं. मन में सवाल जरूर उठता है कि जब आयात दोनों का होता है तो दाम सिर्फ एक के ही क्यों बढ़ रहे हैं? युद्ध के बाद से एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1300 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि पेट्रोल-डीजल के रेट साल 2022 के बाद से नहीं बढ़े हैं? 

होर्मुज बंद होने के बाद कितना महंगा हो चुका है एलपीजी सिलेंडर ? 

युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार हर महीने सिलेंडर के दाम बढ़े हैं. 1 मई 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 993 रुपये बढ़ाए गए. 19 किलो वाला सिलेंडर 3071.50 रुपये तक पहुंच गया. 

1 मई 2026 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में  993 रुपये की भारी बढ़ोतरी.
1 अप्रैल 2026 को कमर्शियल के दाम में 196-218 रुपये की बढ़ोतरी
7 मार्च 2026 को कमर्शियल सिलेंडर में 114.50 रुपये, घरेलू सिलेंडर में 60 रुपये की बढ़ोतरी. 
1 फरवरी 2026 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 49 रुपये की मामूली बढ़ोतरी.  

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

पेट्रोल-डीजल के दाम ? 

कच्चे तेल की कीमत युद्ध की वजह से 60-65 डॉलर प्रति बैरल से चढ़कर 125 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं. क्रूड ऑयल की कीमत में करीब दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. आखिरी बार साल 2022 में पेट्रोल बढ़ाए गए थे.  एक नजर पेट्रोल-डीजल की कीमत पर डाले तो वो बीते 4 सालों से स्थिर है.

- राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.  
- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर. 
- कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.
- चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर. 

 

गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल स्थिर ?  

भारत अपनी जरूरत का 80-86% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसका करीब 55% कच्चा तेल होर्मुज के रास्ते आता था.युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया. करीब 70% से ज्यादा तेल दूसरे रास्तों से आ रहा है.भारत के पास तेल के स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है. भारत का तेल भंडारण क्षमता 60 से 70 दिनों की है. उसके अलावा अगर LPG की बात करें तो भारत अपनी जरूरत की 60% LPG आयात करता है, जिसमें से 90% होर्मुज के रास्ते से ही आती है. भारत के लिए LPG का सबसे बड़ा निर्यातक देश कुवैत, कतर, सउदी अपब जैसे मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो खुद युद्ध झेल कर रहे हैं. ईरान युद्ध को दो महीने से ज्यादा हो गया है. इसकी चपेट में भारत भी आ रहा है. भारत की LPG सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है. ईरान युद्ध की वजह से  भारत का LPG आयात आधे से भी ज्यादा गिर गया है.  तेल के आयात में विविधता, स्टोरेज का विशाल भंडार, तेल कंपनियों की रणनीति और सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती जैसे कई फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से अब तक तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं?  

LPG संकट की वजह समझिए  

 पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में भारत ने 21.72 लाख मीट्रिक टन LPG का इंपोर्ट किया. फरवरी में ये घटकर  17 लाख मीट्रिक टन हो गया.  मार्च 2026 में यह 51% से ज्यादा घटकर 8.26 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया.  

आयात-डिमांड का बिगड़ा खेल

आयात गिरने के साथ-साथ मांग में भी गिरावट आई है. जनवरी 30.12 लाख मीटिक टन एलपीजी के मांग में गिरावट आई. फरवरी में खपत गिरकर 28.22 लाख मीट्रिक टन और मार्च में 23.79  मीट्रिक टन पर पहुंच गया.  हालांकि इस दौरान भारत ने घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया है. भारत एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. साल 2015-16 में एलपीजी उपभोक्ता की संख्या 16.6 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 33 करोड़ हो गई है. एलपीजी का स्टोरेज कच्चे तेल के मुकाबले मुश्किल औप बेहद खर्चीला है. इसलिए इसका भंडारण भी चुनौतीपूर्ण है. अक्तूबर 2025 तक भारत के कुल एलपीजी भंडारण क्षमता 1555.6 हज़ार मीट्रिक टन थी. S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के शुरुआत तक भारत के एलपीजी भंडारण क्षमता करीब 1.9 मिलियन टन पर पहुंच गई.  विशाखापत्तनम और मंगलुरु की अंडरग्राउंड गुफाओं में इनका भंडारण होता है.  सरकार का दावा रहा है कि उनके पास कुल 74 दिनों का आरक्षित स्टॉक है.  हालांकि ग्लोबल मार्केट के दबाव में बार-बार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

19 kg LPG

Trending news

चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
chennai
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
bengaluru news
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
Pune
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
west bengal election result
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
Delhi AC Blast
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
Delhi AC Blast
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
Delhi
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
Pakistan
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत
Vivek Vihar AC blast
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
West Bengal
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन