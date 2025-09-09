गाजा में भूख और खून-खराबा… मोदी सरकार ने इजराइल से कर ली डील! ओवैसी ने बताया शर्मनाक कदम
गाजा में भूख और खून-खराबा… मोदी सरकार ने इजराइल से कर ली डील! ओवैसी ने बताया शर्मनाक कदम

गाजा में चल रहे युद्ध, मानवीय संकट और इजराइल पर लग रहे गंभीर आरोपों के बीच भारत और इजराइल ने सोमवार को एक बड़ा समझौता किया. दोनों देशों ने बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी (BIT) पर साइन किए हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:19 PM IST
गाजा में चल रहे युद्ध, मानवीय संकट और इजराइल पर लग रहे गंभीर आरोपों के बीच भारत और इजराइल ने सोमवार को एक बड़ा समझौता किया. दोनों देशों ने बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी (BIT) पर साइन किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके इजराइली काउंटरपार्ट बेजलेल स्मोटरिच ने इस डील को अंजाम दिया. इस समझौते के साथ इजराइल, भारत के नए निवेश मॉडल के तहत समझौता करने वाला पहला ओईसीडी (OECD) देश बन गया है. लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गाजा में जिस समय इजराइल नरसंहार, जातीय सफाए और भुखमरी को अंजाम दे रहा है, उस समय भारत सरकार का उसके साथ समझौता करना “शर्मनाक” है. ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वित्त मंत्री के बगल में बैठा शख्स गाजावासियों को भूखा मारना न्यायसंगत और नैतिक मानता है. उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में गिरफ्तारी वारंट की अर्जी लंबित है. ऐसे जनसंहार करने वाली सरकार का समर्थन किसी भी तरह से राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकता.

ओवैसी के इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है. विपक्षी दल भी अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह समझौता मानवीय मूल्यों के खिलाफ नहीं है. वहीं, सरकार समर्थक लोगों का कहना है कि यह डील पूरी तरह आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर की गई है और इसे राजनीति या युद्ध से जोड़कर देखना गलत है.

भारत-इजराइल ट्रेड डील के फायदे
भारत सरकार के मुताबिक, यह समझौता निवेश को बढ़ावा देने, निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता लाने तथा व्यापार को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा. इसके तहत दोनों देशों के बीच निवेश से जुड़ी किसी भी विवाद को स्वतंत्र मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए हल किया जाएगा. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह डील आपसी रिश्तों को और मज़बूत करने का रास्ता खोलेगी.

गौरतलब है कि भारत और इजराइल के बीच इससे पहले 1996 में इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, जिसे 2017 में समाप्त कर दिया गया था. अब आठ साल बाद यह नई डील साइन की गई है. एक ओर सरकार इसे आर्थिक मजबूती का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और ओवैसी जैसे नेता इसे नैतिक चूक कह रहे हैं.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Asaduddin Owaisi

