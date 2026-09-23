पाकिस्तान से यारी पर गड्डी भारत की बदौलत चल रही, तुर्किये ने खरीदा रिकॉर्ड तेल

India Diesel Export: भारत कच्चे तेल का प्रमुख आयातक देश है. जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. कच्चा तेल आयात करने के बावजूद वो पेट्रोल-डीजल का प्रमुख निर्यातक भी है. भारत भारी मात्रा में पेट्रोल-डीजल का निर्यात करता है. अगस्त में रूस के कुल पेट्रोल इम्पोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 70 फीसदी की है. सिर्फ अगस्त में रूस से भारत से 1.20 लाख टन पेट्रोल का आयात किया.
अब डीजल एक्सपोर्ट में भी भारत पर निर्भरता बढ़ रही है. तुर्किये ने अगस्त 2026 में भारत से रिकॉर्ड स्तर पर डीजल खरीदा है. पाकिस्तान के करीबी तुर्किये, जो लंबे वक्त से अपनी डीजल की जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर था, अब भारत से डीजल ले रहा है. अगस्त 2026 में तुर्किये ने भारत से हर दिन 1.2 लाख बैरल डीजल का इम्पोर्ट किया.
रूस खुद यूक्रेन के साथ युद्ध की चपेट में, जिसकी वजह से उसकी रिफाइनरियों का प्रोडक्शन लगातार गिरता जा रहा है. रूस खुद पेट्रोल की किल्लत का सामना कर रहा है और जरूरत को इम्पोर्ट से पूरा कर रहा है. तुर्किये अपनी जरूरत का 90 फीसदी डीजल रूस से हासिल करता था, लेकिन अब वो घटकर सिर्फ 20 फीसदी रह गया है. ऐसे में तुर्किये ने भारत का रूख किया है.पश्चिम एशिया में तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच भारतीय रिफाइनरियां पेट्रोल-डीजल सप्लाई का सेंटर बनी हुई है.
कमोडिटी डेटा फर्म केप्लर के मुताबिक अगस्त 2026 में तुर्किये ने जहां अमेरिका से 90,000 बैरल प्रतिदिन डीजल आयात किया, तो वहीं भारत से 1.20 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा डीजल आयात किया है. जबकि रूस से सप्लाई घटकर सिर्फ 80,000 बैरल प्रतिदिन रह गई, जो पहले 2 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा थी.
भारत बन रहा दुनियाभर के लिए विकल्प
भारत दुनियाभर के देशों के लिए विकल्प बन रहा है. भारत की रिफानरियां उसकी ताकत बनकर उभर रही है. भारत दुनिया के बड़े रिफाइनिंग केंद्रों में शामिल है, जहां कच्चे तेल का आयात कर उसकी रिफाइनिंग की जा रही है और पेट्रोल-डीजल का एक्सपोर्ट किया जा रहा है. अगस्त में भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 63.27% बढ़कर 6.81 अरब डॉलर पर पहुंच गया.