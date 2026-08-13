India direct tax collection rises: देश में सालाना एक करोड़ या इससे ज्यादा की कमाई वालों का आंकड़ा बढ़ने का असर टैक्स कलेक्शन में भी देखा जा रहा है. यही कारण है कि देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 8.11 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
India direct tax collection rises: देश में आम आदमी की इनकम बढ़ना आर्थिक तरक्की की तरफ इशारा करता है. आम आदमी की आमदनी बढ़ने का नतीजा है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2026 से 10 अगस्त 2026 तक देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.09 फीसदी बढ़कर 8.11 लाख करोड़ पर पहुंच गया. पिछले चार साल के दौरान की यह सबसे बड़ी बढ़त है. इससे पहले नवंबर 2022 में 25.71 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई थी. इस बार के टैक्स कलेक्शन में पर्सनल टैक्सपेयर, एचयूएफ की हिस्सेदारी ज्यादा है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 10 अगस्त 2026 तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.09% बढ़कर 8.11 लाख करोड़ पर पहुंच गया.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.75% बढ़कर 9.55 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. आयकर विभाग ने इस दौरान 1.43 लाख करोड़ के रिफंड जारी किये. यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3.79% बढ़ गया है. यदि टैक्स के अलग-अलग पार्ट को देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स से होने वाली इनकम पिछले साल के 2.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.70 लाख करोड़ हो गई. इस दौरान नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में बड़ा उछाल आया और यह 4.11 लाख करोड़ से बढ़कर 5.07 लाख करोड़ पर पहुंच गया.
शेयर बाजार में मजबूत लिवाली के चलते सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) से मिलने वाला नेट कलेक्शन ₹22,354.31 करोड़ से बढ़कर ₹33,823.74 करोड़ हो गया है. आंकड़ों से यह भी सामने आया कि रिफंड जारी करने से पहले नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले साल के 7.97 लाख करोड़ रुपये से 1.58 लाख करोड़ बढ़कर 9.55 लाख करोड़ रुपये हो गया. ग्रॉस लेवल पर कॉर्पोरेट टैक्स 3.80 लाख करोड़ और नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स 5.41 लाख करोड़ हो गया.
वित्तीय मामलों के जानकार मुकेश जैन ने बताया कि देश में केवल करोड़पति ही नहीं, करोड़ों की इनकम रिपोर्ट करने वाले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके पीछे टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती के साथ ही देश की बदलती इकोनॉमी है. नई कंपनियों के बनने से जॉब के मौके बढ़ रहे हैं. इससे इनकम और टैक्स दोनों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2022 के आंकड़ों को देखें तो उस समय आईटीआर फाइलिंग 6.9 करोड़ थी. लेकिन FY 2025 में बढ़कर 9.2 करोड़ हो गई.
देश में एक करोड़ या इससे ज्यादा की सालाना कमाई करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है. इनकम टैक्स के आंकड़ों के अनुसार देश में एक करोड़ रुपये से ज्यादा इनकम वाले लोग बढ़कर 5.35 लाख से ज्यादा हो गए. पिछले एक साल के दौरान इस कैटेगरी में 64,000 (13.63% ) लोग नए जुड़े हैं. इससे ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा ऐसे लोगों का है जिनकी सालाना कमाई 100 करोड़ से ज्यादा की है. इस कैटेगरी में 39 फीसदी का उछाल आया है. पिछले साल ऐसे लोगों की संख्या 415 थी, जो कि अब बढ़कर 576 हो गई.
देश में एक करोड़ या इससे ज्यादा की इनकम वाले लोगों के बढ़ने के पीछे फाइनेंस सर्विसेज, आईटी, एआई (AI), डिजिटल बिजनेस, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम की अहम भूमिका है. टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कंपनियों के बढ़ने से कर्मचारियों और फाउंडर्स दोनों के लिए कमाई के रास्ते खुले हैं. इससे ऐसी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा हुआ है, जिन्हें कंपनियों की तरफ से एम्पलॉयी स्टॉक ऑनरशिप प्लान (ESOP) के तहत स्टॉक ऑप्शन मिले थे. कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होने या शेयर्स की वैल्यू बढ़ने के बाद कई कर्मचारियों के पास मौजूद इन शेयरों के दाम काफी बढ़ गए. कुछ कर्मचारियों ने शेयर बेचकर बड़ी रकम हासिल की और उनकी कुल संपत्ति करोड़ों रुपये तक पहुंच गई.
आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल के दौरान 20 स्टार्टअप कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हुईं. इन कंपनियों की लिस्टिंग ने फाउंडर्स के अलावा शुरुआती दौर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचाया. स्टार्टअप कंपनियों में कर्मचारियों को सैलरी के अलावा ESOP, बोनस और दूसरे तरह के प्रोत्साहन दिये जाते हैं. कंपनी की कामयाबी और शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद इनका दाम कई गुना बढ़ सकता है. ऐसे में कर्मचारियों की इनकम केवल सैलरी तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें शेयरों से कैपिटल गेन भी हासिल होता है. कुछ टेक कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स और विदेशी कंपनियों के साथ काम करने का मौका दे रही हैं.
करोड़पतियों की संख्या बढ़ने में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की अहम भूमिका है. पिछले कुछ साल के दौरान ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फिनटेक बिजनेस का तेजी से विस्तार हुआ है. शेयर बाजार में बढ़ती भागीदारी और निवेशकों की संख्या बढ़ने से ब्रोकिंग तथा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों का कारोबार बढ़ा है. इसी तरह म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अन्य इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के एक्सपेंशन से भी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की कमाई बढ़ी है. यहां कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाले बोनस काफी अहम होता है.
रियल एस्टेट सेक्टर में महंगे और लग्जरी घरों की डिमांड बढ़ने से डेवलपर्स, बिल्डर्स और ठेकेदारों की कमाई बढ़ गई है. बड़े शहरों में हायर इनकम ग्रुप वाले खरीदारों के बीच प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है. महंगे घरों की बिक्री से डेवलपर्स को ज्यादा मार्जिन हासिल होता है. इसके अलावा निर्माण से जुड़े आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर कंपनियां और दूसरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां भी इस बढ़ती डिमांड का फायदा उठा रही हैं.
देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पीएलआई (PLI) योजना और दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी असर दिखाई दे रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और इंजीनियरिंग सेक्टर में निवेश और प्रोडक्शन बढ़ने से नए मौके बने हैं. इन सेक्टर में कंपनियों का विस्तार होने से एंटरप्रिन्योर, प्रमोटरों और अपर लेवल पर काम करने वालों की आमदनी बढ़ी है. एआई (AI) और डिजिटल बिजनेस का तेजी से विस्तार होने से भी ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की इनकम बढ़ी है.
एक करोड़ से ज्यादा एनुअल इनकम वाले लोगों की संख्या बढ़ना महज ऊंची सैलरी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. इसमें सैल्री, बोनस, बिजनेस इनकम, शेयरों से होने वाला कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट से होने वाली आमदनी और प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई भी अहम भूमिका निभाती है.