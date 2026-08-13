देश में एक करोड़ या इससे ज्‍यादा की इनकम वाले लोगों के बढ़ने के पीछे फाइनेंस सर्विसेज, आईटी, एआई (AI), डिजिटल बिजनेस, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम की अहम भूम‍िका है. टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कंपनियों के बढ़ने से कर्मचारियों और फाउंडर्स दोनों के लि‍ए कमाई के रास्ते खुले हैं. इससे ऐसी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा हुआ है, ज‍िन्‍हें कंपनियों की तरफ से एम्‍पलॉयी स्‍टॉक ऑनरश‍िप प्‍लान (ESOP) के तहत स्‍टॉक ऑप्‍शन मिले थे. कंपनी के शेयर मार्केट में ल‍िस्‍ट होने या शेयर्स की वैल्यू बढ़ने के बाद कई कर्मचारियों के पास मौजूद इन शेयरों के दाम काफी बढ़ गए. कुछ कर्मचारियों ने शेयर बेचकर बड़ी रकम हासिल की और उनकी कुल संपत्ति करोड़ों रुपये तक पहुंच गई.