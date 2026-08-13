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देश में बढ़ रहे जमकर कमाने वाले! 5.35 लाख लोगों को सालाना 1 करोड़ से ज्‍यादा की इनकम; 100 करोड़ वाले 39% बढ़े

India direct tax collection rises: देश में सालाना एक करोड़ या इससे ज्‍यादा की कमाई वालों का आंकड़ा बढ़ने का असर टैक्‍स कलेक्‍शन में भी देखा जा रहा है. यही कारण है क‍ि देश का डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन 8.11 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 13, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:09 PM IST
देश में बढ़ रहे जमकर कमाने वाले! 5.35 लाख लोगों को सालाना 1 करोड़ से ज्‍यादा की इनकम; 100 करोड़ वाले 39% बढ़े
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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