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Hindi Newsबिजनेसयुद्ध और तेल संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी का डबल डोज...50 अरब डॉलर का ‘मेगा प्लान’,ट्रंप के साथ ट्रेड डील पर भी अपडेट

युद्ध और तेल संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी का डबल डोज...50 अरब डॉलर का ‘मेगा प्लान’,ट्रंप के साथ ट्रेड डील पर भी अपडेट

India Trade Deal Update:   भारत और कनाडा के बीच बड़ी ट्रेड डील होने वाली है. इस साल के अंत तक दोनों देशों के बीच डील साइन होने की उम्मीद है. वहीं लंबे वक्त से अटके हुए अमेरिकी ट्रेड डील पर भी सरकार की ओर से बड़ा अपडेट साझा किया गया है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 29, 2026, 06:43 PM IST
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युद्ध और तेल संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी का डबल डोज...50 अरब डॉलर का ‘मेगा प्लान’,ट्रंप के साथ ट्रेड डील पर भी अपडेट

India Trade Deal : युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच भारत बड़ी डील करने जा रहा है. भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानियों का मुद्दा हमेशा से गरम रहा है, लेकिन अब इन सबको पीछे छोड़ भारत और कनाडा बड़ी ट्रेड डील करने जा रहा है. दोनों देशों के बीच जल्द ही CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) ट्रेड डील साइन होने वाली है. इस डील के साथ ही दोनों देशों के बीच  व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा.  

भारत-कनाडा के बीच कब होगी फ्री ट्रेड डील 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत और कनाडा के बीच जल्द ही FTA डील होने वाली है.कई दौर की बातचीत और निगोसिएशन हो चुकी है.  इस डील को लेकर आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर तीसरे दौर की बातचीत ओटावा में जारी है. कॉर्मस मिनिस्टर पीयूष गोयल अधिकारियों के साथ समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. इस समझौते में संवेदनशील क्षेत्रों को फिलहाल अलग रखा गया है. वहीं 
कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत के साथ CEPA को साल 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस डील से दोनों देशों के बीच व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.  

अमेरिका के साथ कब पूरी होगी भारत की ट्रेड डील

जिस डील का सबको बेसब्री से इंतजार है, भारत जल्द ही उसे क्लोज करने की तैयारी में है. भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील फाइनल होने वाली है. टैरिफ वॉर, युद्ध और बढ़ते व्यापार दबाव के बीच इस डील के फाइनल होने का सबको इंतजार है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्त रणधीर जायसवाल के मुताबिक अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बैठकों का दौर जारी है. अमेरिकी ट्रेड टीम अप्रैल में भारत आई थी और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका से एक और टीम अगले हफ्ते भारत पहुंचेगी. डील पर निगोसिएशन का दौर जारी है, बातचीत हो रही है और डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की शर्तों को पूरा करने का काम हो रहा है. भारत की शर्तों पर इस डील को पूरा किया जाएगा. 

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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