दुनिया मंदी के कगार पर, जंग के बीच फुल स्पीड में दौड़ रही भारत के ग्रोथ की गड्डी, IMF ने कहा- टॉप-3 में सीट पक्की!

IMF Chief on India Growth: मिडिल ईस्ट की जंग से वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ा दिया है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूरोपीय यूनियन देशों के पसीने छुड़ा दिए है. तेल की वजह से महंगाई बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था की हालात बिगड़ती जा रही है. कच्चे तेल के बढ़ते दाम ने आईएमएफ (The International Monetary Fund ) की बॉस क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की भी टेंशन बढ़ा दी है. IMF चीफ ने युद्ध की वजह से बढ़ रही महंगाई को बड़ा खतरा बताया है. IMF ने जहां इस संकट को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है तो वहीं भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं. क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि युद्ध के दबाव के बावजूद भारत दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है.

भारत की तारीफ , दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही इकोनॉमी

IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की GDP ग्रोथ दुनिया के औसत विकास दर से दोगुनी से अधिक है. भारत की बुनियाद मजबूत है, उसकी नीतियां बेहतरीन है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.5 फीसदी की दर से बढ़ रही है. IMF ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. खासबात ये है कि जहां ग्लोबल ग्रोथ को घटाया गया है, दुनिया में मंदी के खतरे की आशंका जताई गई है, वहीं आईएमएफ ने भारत के विकास दर की रफ्तार को बढ़ा दी है. IMF के अनुमान के मुताबिक साल 2026 में वैश्विक विकास दर 3.1 फीसदी है, वहीं भारत काग्रोथ रेट 6.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है.

भारत की रैंकिंग की भविष्यवाणी , साल 2031 तक तीसरी इकोनॉमी

आईएमएफ चीफ ने कहा कि भारत की आर्थिक तरक्‍की में किसी बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं. जबकि ग्लोबल इकोनॉमी युद्ध की वजह से मंदी की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू मांग जैसे फैक्‍टर्स भारत की तरक्की को रफ्तार दे रहे हैं. आईएमएफ डेटा के मुताबिक साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था थी. साल 2025 में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई और यह छठें नंबर पर पहुंच गया. अब IMF ने अनुमान लगाया है कि 2031 तक भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी. भारत की जीडीपी 6.79 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगी. कुल मिलाकर भारत ने युद्ध के बावजूद ना तो देश में तेल के दाम बढ़ने दिए हैं और ना ही देश के जीडीपी ग्रोथ को कमजोर होने दिया है. मजबूत घरेलू डिमांड, युद्ध के बावजूद बढ़ते निर्यात, कूटनीतिक रणनीति की बदौलत भारत ने अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है.