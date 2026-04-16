Advertisement
trendingNow13181414
Hindi Newsबिजनेसदुनिया मंदी के कगार पर, जंग के बीच फुल स्पीड में दौड़ रही भारत के ग्रोथ की गड्डी, IMF ने कहा- टॉप-3 में सीट पक्की!

दुनिया मंदी के कगार पर, जंग के बीच फुल स्पीड में दौड़ रही भारत के ग्रोथ की गड्डी, IMF ने कहा- टॉप-3 में सीट पक्की!

IMF On India GDP growth:  युद्ध की वजह से जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में है, तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को बढ़ा दिया है. ग्लोबल इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है. वहीं भारत इस दौरान भी अपने ग्रोथ रेट को बनाए हुए है. भारत के विकास की रफ्तार देखकर अब आईएमएफ चीफ भी तारीफों के पुल बांध रही हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 16, 2026, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया मंदी के कगार पर, जंग के बीच फुल स्पीड में दौड़ रही भारत के ग्रोथ की गड्डी, IMF ने कहा- टॉप-3 में सीट पक्की!

IMF Chief on India Growth: मिडिल ईस्ट की जंग से वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ा दिया है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूरोपीय यूनियन देशों के पसीने छुड़ा दिए है. तेल की वजह से महंगाई बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था की हालात बिगड़ती जा रही है. कच्चे तेल के बढ़ते दाम ने आईएमएफ (The International Monetary Fund ) की बॉस क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की भी टेंशन बढ़ा दी है. IMF चीफ ने युद्ध की वजह से बढ़ रही महंगाई को बड़ा खतरा बताया है. IMF ने जहां इस संकट को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है तो वहीं भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं. क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि युद्ध के दबाव के बावजूद भारत दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है.  

भारत की तारीफ , दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही इकोनॉमी

IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की GDP ग्रोथ दुनिया के औसत विकास दर से दोगुनी से अधिक है. भारत की बुनियाद मजबूत है, उसकी नीतियां बेहतरीन है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.5 फीसदी की दर से बढ़ रही है. IMF ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. खासबात ये है कि जहां ग्लोबल ग्रोथ को घटाया गया है, दुनिया में मंदी के खतरे की आशंका जताई गई है, वहीं आईएमएफ ने भारत के विकास दर की रफ्तार को बढ़ा दी है.  IMF के अनुमान के मुताबिक साल 2026 में वैश्विक विकास दर 3.1 फीसदी है, वहीं भारत काग्रोथ रेट 6.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है.  

भारत की रैंकिंग की भविष्यवाणी , साल 2031 तक तीसरी इकोनॉमी

आईएमएफ चीफ ने कहा कि भारत की आर्थिक तरक्‍की में किसी बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं. जबकि ग्लोबल इकोनॉमी युद्ध की वजह से मंदी की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू मांग जैसे फैक्‍टर्स भारत की तरक्की को रफ्तार दे रहे हैं. आईएमएफ डेटा के मुताबिक साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था थी. साल 2025 में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई और यह छठें नंबर पर पहुंच गया. अब IMF ने अनुमान लगाया है कि 2031 तक भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी. भारत की जीडीपी  6.79 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगी.  कुल मिलाकर भारत ने युद्ध के बावजूद ना तो देश में तेल के दाम बढ़ने दिए हैं और ना ही देश के जीडीपी ग्रोथ को कमजोर होने दिया है.  मजबूत घरेलू डिमांड,  युद्ध के बावजूद बढ़ते निर्यात, कूटनीतिक रणनीति की बदौलत भारत ने अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है.   

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

GDP

Trending news

SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
West Bengal Election 2026
SC के दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
Mumbai News
'40 साल पुरानी है मजार...,' वन विभाग की कार्रवाई के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
Maharashtra elections
चांदीवली की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर भड़के नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त?
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
bmc
फुल प्रूफ सुरक्षा वाली जगह पर बड़ा कांड, BMC में बैठक के बीच पार्षद के पर्स से चोरी
'गृहमंत्री जी हंस रहे हैं, आज चाणक्य जिंदा होते तो...', प्रियंका का अमित शाह पर तंज
priyanka gandhi
'गृहमंत्री जी हंस रहे हैं, आज चाणक्य जिंदा होते तो...', प्रियंका का अमित शाह पर तंज
गैंगस्टरों पर AI से नकेल कसेगी पंजाब पुलिस, एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली
Punjab news
गैंगस्टरों पर AI से नकेल कसेगी पंजाब पुलिस, एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
West Bengal Election 2026
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
Delhi airport
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
PM Modi
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार