 सबकी दिवाली होगी हैप्पी, GST कटौती से ई-कॉमर्स कंपनियां भी गदगद, फेस्टिव सीजन में 1.15 लाख करोड़ GMV की उम्मीद
फेस्टिवल सीजन के साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों का कमाई और काम दोनों बढ़ गया है. दशहरा-दिवाली में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ जाती है. सेल और ऑफर के चलते ई कॉमर्स कंपनियों पर ट्रैफिक बढ़ा होता है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 27, 2025, 03:16 PM IST
E Commerce Company: फेस्टिवल सीजन के साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों का कमाई और काम दोनों बढ़ गया है. दशहरा-दिवाली में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ जाती है. सेल और ऑफर के चलते ई कॉमर्स कंपनियों पर ट्रैफिक बढ़ा होता है. माना जा रहा है कि इस फेस्टिव सीजन ई कॉमर्स कंपनियों 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएमवी कर सकती है.  जीएमवी का मतलब है ई कॉमर्स कंपनियो ंकी कुल सेल, .चाहे वो सेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से हो या थर्ड पार्टी से. इस फेस्टिव सीजन कंपनियां सेल को लेकर काफी उत्साहित हैं. आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती ने लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ा दी है, वहीं GST स्लैब में बदलाव से लोगों को शॉपिंग में सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चीजें सस्ती हो जाएंगी. 

फेस्टिव सीजन में सेल 

एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ई-कॉमर्स उद्योग इस त्योहारी सीजन में 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) उत्पन्न कर सकता है.  उद्योग के सालाना आधार पर 20-25 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है. रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेपो दर में कटौती, बढ़ी हुई प्रयोज्य आय, ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि और फैशन, घरेलू सामान और उपकरणों जैसी श्रेणियों में दबी हुई मांग जैसे कारक भारत की त्योहारी अर्थव्यवस्था को इस साल अपने सबसे सफल दौर के लिए तैयार करने में मदद कर रहे हैं.  

सेल को मिलेगा GST का सपोर्ट

रेडसीर का अनुमान है कि भारत का ई-कॉमर्स उद्योग, जो इस त्योहारी सीजन का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा, त्योहारों के अनुकूल परिस्थितियों के कारण 2025 में 17-22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ समाप्त होगा, जो तीन वर्षों में सबसे अधिक है.  व्यवसायों को मांग में डुअल पीक के लिए तैयार रहना चाहिए. पहला छुट्टियों के सीजन और दूसरा दिवाली के बाद, जब जीएसटी का पूरा प्रभाव महसूस होगा.  प्री-फेस्टिव ग्रोथ क्विक कॉमर्स के लिए 150 प्रतिशत और वैल्यू कॉमर्स के लिए 30 से 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, ये दो तरह के कॉमर्स ग्राहकों के खरीदारी के तरीके में बदलाव ला रहे हैं. रेडसीर के अनुसार, इन दोनों को मिलाकर, महानगरों के बाहर त्योहारों में भागीदारी बढ़ेगी और टियर-2 तथा टियर-3 बाजारों तक और गहराई से पहुंच बनेगी. वृहद आर्थिक लाभ, रेपो दर में कटौती के कारण उधार लेने की लागत में कमी, कर-मुक्त आय सीमा में 12 लाख रुपए की वृद्धि और बेहतर पैदावार और मजदूरी के कारण पिछले चार वर्षों में ग्रामीण परिवारों की आय में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्पष्ट हैं.  

 
फैशन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और घरेलू सामान, सभी में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि जारी रहेगी. तेज कॉमर्स के बल पर, किराने का सामान 80-90 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बेहतर प्रदर्शन करेगा, जबकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में त्योहारी वृद्धि देखी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार, वर्टिकल और विशिष्ट प्लेटफॉर्म के बढ़ने के बावजूद, त्योहारी बिक्री में दो-तिहाई हिस्सा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म का ही रहने का अनुमान है. आईएएनएस

