/अमीर हो रहा है भारत पर भारतीय क्यों नहीं हो रहे हैं अमीर ? एक्सपर्ट से जानिए असली वजह

इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है क्या आज़ाद भारत में कुछ बड़े कॉरपोरेट समूह नई ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप ले रहे हैं? यह तुलना पूरी तरह समान नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी औपनिवेशिक संस्था थी. लेकिन इतिहास हमें यह जरूर सिखाता है कि आर्थिक शक्ति जब अत्यधिक केंद्रित हो जाती है तो वह राजनीतिक प्रभाव में बदलने लगती है. ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार के नाम पर आई थी और धीरे-धीरे संसाधनों, व्यापार और सत्ता पर प्रभाव स्थापित करती चली गई. आज जब कुछ बड़े कॉरपोरेट समूह बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ऊर्जा, मीडिया, दूरसंचार, खनन, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय क्षेत्रों में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो यह सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है कि क्या आर्थिक शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण भविष्य में प्रतिस्पर्धा और जनहित के लिए खतरा बन सकता है?