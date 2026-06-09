/अमीर हो रहा है भारत पर भारतीय क्यों नहीं हो रहे हैं अमीर ? एक्सपर्ट से जानिए असली वजह

India wealth inequality : भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है. GDP बढ़ रही है, शेयर बाज़ार नए रिकॉर्ड बना रहा है, अरबपतियों की सूची लंबी होती जा रही है और विकास के चमकदार विज्ञापन हर तरफ दिखाई देते हैं. लेकिन इन चमकदार आंकड़ों के पीछे एक ऐसा सवाल खड़ा है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है. क्या भारत के लोग भी उतनी ही तेजी से समृद्ध हो रहे हैं जितनी तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है?
विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केवल शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों के पास है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास लगभग 3 प्रतिशत संपत्ति ही है. दूसरे शब्दों में कहें तो आधा भारत मिलकर भी उतनी संपत्ति का मालिक नहीं है जितनी मुट्ठी भर लोग रखते हैं. यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि देश की आर्थिक संरचना का आईना है.
शहरों की औसत आय गांवों की तुलना में कई गुना अधिक है. कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय लाखों में है, जबकि कुछ राज्य आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं.एक तरफ निजी जेट और अरबों के महल हैं, दूसरी तरफ ऐसे परिवार हैं जिनकी पूरी कमाई इलाज, शिक्षा और राशन में खत्म हो जाती है.आर्थिक असमानता केवल गरीबों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है.जब गरीब की जेब में पैसा होता है तो वह उसे बाजार में खर्च करता है. यही खर्च मांग पैदा करता है, फैक्ट्रियां चलाता है और रोजगार पैदा करता है. लेकिन जब संपत्ति कुछ हाथों में सिमट जाती है तो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ठहरने लगता है.
कैसे असमानता सामाजिक तनाव भी पैदा करती है?
असमानता सामाजिक तनाव भी पैदा करती है. बेरोजगारी, अवसरों की कमी और लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों में असंतोष बढ़ता है. अपराध, नशाखोरी और सामाजिक टकराव का संबंध केवल कानून-व्यवस्था से नहीं बल्कि आर्थिक हालात से भी होता है. लोकतंत्र पर इसका प्रभाव और भी गंभीर होता है. जब धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाता है तो राजनीतिक प्रभाव भी उन्हीं के पास पहुंचने लगता है. चुनाव महंगे होते जाते हैं, नीतियां प्रभावशाली समूहों के हित में बनती हैं और आम नागरिक की आवाज़ कमजोर पड़ जाती है. लोकतंत्र का मूल सिद्धांत राजनीतिक समानता है, लेकिन अत्यधिक आर्थिक असमानता अंततः राजनीतिक असमानता को जन्म देती है.
सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिखाई देता है. अमीर परिवार अपने बच्चों को सर्वोत्तम स्कूल, कॉलेज और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, जबकि गरीब परिवार अक्सर बुनियादी शिक्षा और इलाज के लिए संघर्ष करते हैं. नतीजा यह होता है कि गरीबी केवल वर्तमान की समस्या नहीं रहती बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली विरासत बन जाती है.
दूसरा कारण शिक्षा और कौशल का अंतर है. तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में उच्च कौशल वाले लोगों की आय तेजी से बढ़ रही है जबकि कम कौशल वाले श्रमिक पीछे छूटते जा रहे हैं.
तीसरा कारण रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट है. स्थायी नौकरियों की जगह अनुबंध आधारित और असुरक्षित रोजगार बढ़ रहे हैं. लाखों युवा डिग्री लेकर भी स्थिर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं.
चौथा कारण क्षेत्रीय असमानता है. उद्योग, निवेश और आधुनिक सुविधाएं कुछ चुनिंदा राज्यों और शहरों तक सीमित हैं. परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और गांवों की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है.
इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है क्या आज़ाद भारत में कुछ बड़े कॉरपोरेट समूह नई ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप ले रहे हैं? यह तुलना पूरी तरह समान नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी औपनिवेशिक संस्था थी. लेकिन इतिहास हमें यह जरूर सिखाता है कि आर्थिक शक्ति जब अत्यधिक केंद्रित हो जाती है तो वह राजनीतिक प्रभाव में बदलने लगती है. ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार के नाम पर आई थी और धीरे-धीरे संसाधनों, व्यापार और सत्ता पर प्रभाव स्थापित करती चली गई. आज जब कुछ बड़े कॉरपोरेट समूह बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ऊर्जा, मीडिया, दूरसंचार, खनन, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय क्षेत्रों में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो यह सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है कि क्या आर्थिक शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण भविष्य में प्रतिस्पर्धा और जनहित के लिए खतरा बन सकता है?
ख़तरा किसी उद्योगपति के अमीर होने से नहीं है, खतरा तब पैदा होता है जब नीति, बाजार और संसाधनों पर कुछ गिने-चुने समूहों का प्रभाव असामान्य रूप से बढ़ जाए और खतरा तब और बढ़ जाता है जब राजनीतिक चंदे और कॉरपोरेट हितों के बीच पारदर्शिता कम हो जाए. इस समस्या का समाधान अमीरों से नफ़रत नहीं, बल्कि अवसरों की बराबरी है. शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए. छोटे और मध्यम उद्योगों को सस्ता ऋण और बेहतर बाजार मिले. रोज़गार सृजन को विकास का सबसे बड़ा पैमाना बनाया जाए. कर व्यवस्था अधिक न्यायपूर्ण हो. पिछड़े राज्यों में उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन मिले. राजनीतिक फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता लाई जाए तथा चंदे के बदले धंधा देने की संस्कृति पर प्रभावी रोक लगे.
कुरान करीम (59:7) का सिद्धांत है कि दौलत केवल अमीरों के बीच ही घूमती न रहे. भारतीय संविधान भी आर्थिक न्याय को राष्ट्र की बुनियादी प्रतिबद्धता मानता है. मजबूत भारत वह नहीं जहां कुछ अरबपति दुनिया की सूची में ऊपर पहुंच जाएं. मजबूत भारत वह है जहां 140 करोड़ लोगों को सम्मानजनक जीवन, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण इलाज, सुरक्षित रोजगार और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर मिले सवाल यह नहीं कि भारत कितना अमीर हो रहा है, सवाल यह है कि भारत की दौलत भारत के कितने लोगों तक पहुंच रही है?