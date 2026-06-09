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अमीर हो रहा है भारत पर भारतीय क्यों नहीं हो रहे हैं अमीर ? एक्सपर्ट से जानिए असली वजह

भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है. GDP बढ़ रही है, शेयर बाज़ार नए रिकॉर्ड बना रहा है, अरबपतियों की सूची लंबी होती जा रही है और विकास के चमकदार विज्ञापन हर तरफ दिखाई देते हैं.

Written ByMuhammad Osman Azhari Edited By:Bavita Jha
Published: Jun 09, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:13 AM IST
अमीर हो रहा है भारत पर भारतीय क्यों नहीं हो रहे हैं अमीर ? एक्सपर्ट से जानिए असली वजह

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Muhammad Osman Azhari

Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में भी लिखते हैं. वो  ZEE News नेटवर्क के साथ गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

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