भारत-यूरोप फ्री ट्रेड समझौता हुआ लागू, 100 अरब डॉलर का निवेश; भारत पर क्या होगा असर?

India-EFTA trade pact : भारत और 4 यूरोपीय देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है. EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं. इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और सर्विसेज में ग्रोथ करना है. इसके तहत भारत के 92.2% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कटौती होगी और EFTA देशों ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया है. स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों ने भी इसे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाला अवसर बताया. अगर EFTA समूह निवेश के वादे को पूरा नहीं करता है, तो भारत के पास अस्थायी रूप से टैरिफ रियायतें वापस लेने का विकल्प होगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, ये पहला व्यापार समझौता है जिसमें निवेश की प्रतिबद्धता को शामिल किया गया है. इसमें भागीदारों के बीच हितों में संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित हुई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चारों EFTA देशों की कुल जनसंख्या अकेले मुंबई शहर से भी कम है, फिर भी ये साझेदारी EFTA ग्रुप के अपार क्षमता से प्रेरित है.

भारत पर क्या होगा असर?

उन्होंने भारत में लगभग 2,500 ग्लोबल कैपबिलिटी सेंटर के उभरने पर जोर दिया जो दुनिया भर में फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सहायता प्रदान करते हैं.

इस समझौते में स्मार्टफोन, मछली का तेल, जैतून, एवोकाडो, कॉफी और चिकित्सा इक्विपमेंट्स जैसे प्रमुख प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ कटौती का प्रावधान है. इसके अलावा, भारत ने 105 सर्विस क्षेत्रों को EFTA देशों के लिए खोला है, जबकि भारतीय कंपनियों को इन देशों में 100 से अधिक क्षेत्रों में बेहतर पहुंच मिली है.

भारत ने अब तक कुल 16 FTA किए हैं, जिनमें मॉरीशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA फटीए और UK प्रमुख हैं.

जानिए क्या होगा सस्ता?

भारत में स्विट्जरलैंड की वाइन, चॉकलेट, कपड़े, बिस्किट, अंगूर, ड्राय फ्रूट्स, सब्जियां, कॉफी और घड़ियों जैसे कई प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे. ये समझौता भारत के लिए निवेश और निर्यात के नए अवसर खोलेगा, रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा और वैश्विक व्यापार में देश की स्थिति मजबूत करेगा. इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा.