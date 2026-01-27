India Energy Week 2026: ग्लोबल एनर्जी डिमांड में कैसे भारत बनेगा बड़ा प्लेयर? PM के सिपहसालार ने समझाया पूरा ब्लूप्रिंट

India Energy Week 2026, Hardeep Singh Puri: गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 (IEW 2026) के चौथे एडिशन की शुरुआत मंगलवार 27 जनवरी को हुई. इस खास मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह पर खास और कई बड़ी बातें कहीं. उन्होंने कहा कि अगले दो दशकों में ग्लोबल एनर्जी डिमांड में होने वाली बढ़ोतरी में भारत की हिस्सेदारी 35 फीसदी तक होगी.

उन्होंने बताया कि यह दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक और संरचनात्मक चुनौतियों के बीच भविष्य की ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को आकार देने में भारत की अहम केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है. उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल एनर्जी क्षेत्र उथल-पुथल के केंद्र में है, लेकिन India Energy Week जैसे मंच यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और सर्विस कंपनियां अनिश्चितता के जरिए सहयोग का रास्ता तलाशने के लिए एक साथ आ सकती हैं.

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी भूमिका- केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्लोबल एनर्जी डिमांड में बढ़ोतरी का करीब 80 फीसदी हिस्सा अब उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आता है, जिसमें से लगभग 60 फीसदी विकासशील एशिया से आता है. उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही दुनिया भर में करीब 73 करोड़ लोगों के पास अभी भी बिजली की सुविधा नहीं है, जबकि लगभग दो अरब लोग अभी भी हानिकारक खाना पकाने के तरीकों पर निर्भर हैं. इससे सस्ती और स्वच्छ एनर्जी तक सभी की पहुंच एक गंभीर ग्लोबल समानता की चुनौती बन गई है.

भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का एक लीडिंग हब- पुरी

पुरी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके कहा, " पीएम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 1700+ GCC के साथ भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का एक लीडिंग हब बन गया है. 2019 में उनका कुल रेवेन्यू $40 बिलियन से बढ़कर 2024 में $64 बिलियन हो गया है. यह सेक्टर 2030 तक $105 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें लगभग 2400 GCC होंगे और 2.8 मिलियन से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलेगा."

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "Dialog से Direction और Direction से Delivery! पीएम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में Cooperation, Innovation & shared responsibility के साथ भारत दुनिया भर के पार्टनर्स के साथ मिलकर एक ऐसा एनर्जी भविष्य बनाने के लिए तैयार है जो सुरक्षित, मजबूत और सबको साथ लेकर चलने वाला हो. बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में हम आज जो विकल्प चुनेंगे, वे आने वाले दशकों तक मज़बूती, समृद्धि और Sustainability को आकार देंगे."

ग्लोबल परिवर्तन के केंद्र में भारत- पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की विशाल जनसंख्या और बढ़ती एनर्जी जरूरतें इसे ग्लोबल परिवर्तन के केंद्र में रखती हैं. उन्होंने एनर्जी मिश्रण में विविधता लाने में भारत की प्रगति की ओर इशारा करते हुए बताया, जिसमें 20 फीसदी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्राप्त करना और ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी,कंप्रेस्ड बायो गैस,सीएनजी और एलएनजी में पहलों को आने बढ़ाना शामिल है. मंत्री ने आगे कहा, "यदि मौजूदा तेल और गैस उत्पादन में निवेश आज ही रोक दिया जाए, तो अगले दशक में ग्लोबल तेल उत्पादन में सालाना लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आएगी."

क्या है India Energy Week?

India Energy Week की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अपने चौथे एडिशन में, इंडिया एनर्जी वीक 2026-27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में चल रहा है. इसका आयोजन भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की देखरेख में और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री (एफआईपीआई) और डीएमजी इवेंट्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. जैसे-जैसे भारत ग्लोबल एनर्जी परिवर्तन के केंद्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 नीति निर्माताओं, बिजनेस लीडर, नवोन्मेषकों और निवेशकों (innovators and investors) को एक साथ ला रहा है ताकि एक सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती ऊर्जा इकोसिस्टम के लिए व्यावहारिक समाधानों को आगे बढ़ाया जा सके.

यह आयोजन एनर्जी तक पहुंच और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को उजागर कर रहा है, साथ ही रणनीतिक निवेश के अवसरों, अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियों (breakthrough technologies) और वैश्विक साझेदारियों (global partnerships) को प्रदर्शित कर रहा है जो ऊर्जा प्रगति के अगले अध्याय को आकार दे रहे हैं.