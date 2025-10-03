ESDM Market Growth: देश की इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) इंडस्ट्री का साइज 2030 तक दोगुना होकर 7-8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन, कंज्‍यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग के कारण अगले पांच साल में इंडस्‍ट्री 20-25 प्रतिशत की तेज चक्रवृद्धि सालाना ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ सकता है. स्मार्टफोन सेगमेंट देश के ईएसडीएम इंडस्‍ट्री की रीढ़ बनकर उभरा है, जिसने फाइनेंश‍िलय ईयर 2025 में कुल मार्केट में 62 प्रतिशत का योगदान दिया.

23-25 ​​प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान

फाइनेंश‍िलय ईयर 2020 और फाइनेंश‍िलय ईयर 2025 के बीच इस सेगमेंट में 28 प्रतिशत की मजबूत चक्रवृद्धि सालाना ग्रोथ रेट (CAGR) से वृद्धि हुई. इसने बढ़ती आमदनी, स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता और शहरों व छोटे कस्बों में स्मार्ट उपकरणों की व्यापक पहुंच का सपोर्ट प्राप्त हुआ. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि इस सेगमेंट के फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-30 के दौरान 23-25 ​​प्रतिशत की सीएजीआर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है। यह इंडस्‍ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ और तकनीकी प्रगति, दोनों के प्राथमिक इंजन के रूप में इसकी भूमिका को और पुख्ता करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव आया

बीते एक दशक के दौरान देश के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव आया है. पहले देश में बिकने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन इम्‍पोर्टेड होते थे। वहीं, अब देश में बिक्री के लिये उपलब्ध 99 प्रतिशत स्मार्टफोन घरेलू लेवल पर बनाए जाते हैं। देश में मैन्युफैक्चर किये जाने वाले स्मार्टफोन की वैल्यू फाइनेंश‍ियल ईयर 2024 में बढ़कर 4.22 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 14 में 18,900 करोड़ रुपए थी.

एनुअल शिपमेंट लगातार 15 करोड़ यूनिट को पार कर गया है और फाइनेंश‍ियल ईयर 2025 तक देश में सालाना 325-330 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन का उत्पादन हुआ. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि निर्यात में भी तेजी से ग्रोथ हुई है, जो उत्पादन का 36 प्रतिशत से अधिक है, जबकि 2015 में यह केवल 8 प्रतिशत था. (IANS)