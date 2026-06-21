भारत-EU समझौते के तहत इंडियन शिपमेंट्ल के तकरीबन 93 फीसदी हिस्से को यूरोपियन मार्केट में बिना किसी शुल्क के यानी ड्यूटी फ्री में पहुंच मिलेगी. इसका डायरेक्ट प्रॉफिट इंडियन एक्सपोर्टर्स और लोकल इंडस्ट्रीज को मिलेगा. इसके साथ ही EU से भारत आने वाली लग्जरी गाड़ियों और एल्कोहल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा. इससे भारत में ये प्रोडक्ट्स सस्ते दाम में उपलब्ध होंगे. आर्थिक आंकड़ों से साफ देखा जाए, तो यह बेहद मजबूत साझेदारी है. भारत-EU मिलकर ग्लोबल GDP का 25 फीसदी हिस्सा संभालते हैं. इसके अलावा दोनों पक्ष इंटरनेशनल ट्रेड का एक-तिहाई यानी तकरीबन 11 ट्रिलियन डॉलर ( लगभग 10,38,52,380.5 करोड़ रुपये) का प्रतिनिधित्व करते हैं.