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'मदर ऑफ ऑल डील्स' की तरफ बढ़ा भारत... दिसंबर में EU के साथ होगा ऐतिहासिक FTA समझौता, 93% इंडियन प्रोडक्ट्स को मिलेगी ड्यूटी फ्री एंट्री

India-EU Free Trade: भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच दिसंबर 2026 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हगा. इसके बाद यह अगले साल फरवरी-मार्च 2026 तक लागू हो जाएगा. इस उपलब्धि से भारत के 93 फीसदी प्रोडक्ट्स को यूरोप में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 21, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:46 PM IST
'मदर ऑफ ऑल डील्स' की तरफ बढ़ा भारत... दिसंबर में EU के साथ होगा ऐतिहासिक FTA समझौता, 93% इंडियन प्रोडक्ट्स को मिलेगी ड्यूटी फ्री एंट्री
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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