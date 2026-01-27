India EU FTA: '2013 में लग गया था ब्रेक, तब किसी ने नहीं सोचा था कि...', पीयूष गोयल ने बताया कैसे पूरी हुई Mother Of All Deals

Piyush Goyal on India EU Trade deal: भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Mother Of All Deals) हो गया है. इसके लिए 27 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा Free Trade Agreement संपन्न किया है. आज 27 तारीख है और ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है. यह ऐतिहासिक समझौता- हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों की यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा, और हमारे सर्विसे sectors के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा." वहीं, इस ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी जानकारी देते हुए खास बात कही है.

चर्चा 2006 में शुरू हुई थी- केंद्रीय मंत्री गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "यूरोपीय संघ-भारत व्यापार संबंधों में यह सफलता 20 वर्षों के बाद मिली है. चर्चा 2006 में शुरू हुई थी. 16 दौर की बातचीत हुई. दुर्भाग्य से, 2013 में प्रयास रोक दिए गए थे और लगभग किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि यूरोपीय संघ और भारत आज हमारे नेताओं द्वारा अंतिम रूप दिए गए इतने मजबूत साझेदारी ढांचे के साथ सामने आ सकेंगे. वास्तव में, जब हमने 2022 के बीच में बातचीत फिर से शुरू की और प्रारंभिक आधारभूत (initial foundational) कार्य किया, अपनी कार्य योजना और आगे का रास्ता तैयार किया. तब भारत में और फिर 2024 तक यूरोपीय संघ में चुनाव हुए."

डील के लिए असली मेहनत फरवरी 2025 में - पीयूष गोयल

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए इस फ्री व्यापार समझौते के लिए असली मेहनत फरवरी 2025 में उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्तों की ऐतिहासिक यात्रा के बाद शुरू हुई. परिणामस्वरूप, एक बहुत ही संतुलित, न्यायसंगत और निष्पक्ष मुक्त व्यापार समझौता सामने आ रहा है, जो भारत और यूरोपीय संघ दोनों के उद्योग के सभी वर्गों के लिए लाभकारी है." गोयल ने कहा, "निवेश के लिए ढेरों अवसर खोलता है, जिससे भारत को समुद्री उत्पाद, रसायन, जूते और चमड़ा, प्लास्टिक रबर उत्पाद, कपड़े, रत्न और आभूषण, फर्नीचर, खेल सामग्री, खिलौने जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों में महत्वपूर्ण पहुंच प्राप्त होगी, और यूरोपीय संघ के उद्योगों को इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सटीक इंजीनियरिंग क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में भारत की विशाल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक पहुंच प्राप्त होगी जहां भारत दुनिया भर से साझेदारी और प्रौद्योगिकियों की तलाश जारी रखता है."

भारत के 99% एक्सपोर्ट को कवर करती है ये डील- मंत्री

मंत्री गोयल ने बताया, "यह समझौता भारत से यूरोपीय संघ को होने वाले कुल निर्यात (exports) के लगभग 99% और यूरोपीय संघ से भारत को होने वाले कुल निर्यात के लगभग 97% से अधिक को कवर करता है. यह अभूतपूर्व है और इस समझौते की मजबूती और व्यापकता को दर्शाता है. हमने अलग-अलग प्रति व्यक्ति आय वाले दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास में मौजूद असमानता को दूर करने का प्रयास किया है." मतलब कि भारत के द्वारा ईयू को भेजे जाने वाले करीब 99 फीसदी सामानों पर कोई टैक्स/शुल्क नहीं लगेगा वहीं, ईयू से भारत आने वाले 97 फीसदी सामानों पर कोई टैक्स (ड्यूटी) नहीं लगेगा.

गोयल ने कहा, "हर समझौता अपने आप में पूर्ण होता है, और यह एक शानदार समझौता है. जैसा कि हमने आज चर्चा की, इसकी कानूनी जांच-पड़ताल तेजी से की जाएगी और इसका एक साथ 24 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि हम 2026 के कैलेंडर वर्ष के भीतर इस समझौते के लागू होने का जश्न मना सकेंगे."