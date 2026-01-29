What is FTA: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का फायदा हर कंपनी को नहीं मिलेगा. इसका फायदा केवल ट्रेडिशनल यूरोपियन कार कंपनियों को ही दिया जाएगा. यह फायदा भी साल दर साल के आधार पर तय होगा.
India-EU FTA: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से भारत में कारों के सस्ता होने की बात कही जा रही है. इसका कारण इम्पोर्ट फी में होने वाली बड़ी कटौती रहेगी. इस कटौती का फायदा खासतौर से यूरोप की ट्रेडिशनल और असली कार कंपनियों को ही मिलेगा. इस एग्रीमेंट से यूरोपीय कारों के लिए भारतीय बाजार पहले से ज्यादा खुल जाएगा. इसका फायदा खासकर 25 लाख रुपये से ऊपर की कीमत वाली लग्जरी कारों को मिलेगा. हालांकि इम्पोर्टेड कारों की संख्या लिमिटेड रहेगी. इस एग्रीमेंट के बाद घरेलू कार कंपनियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है.
इन कंपनियों को ही मिलेगा छूट का फायदा
एफटीए (FTA) के तहत इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि 7-8 ट्रेडिशनल यूरोपीय कार कंपनियां ही छूट का फायदा उठा पाएंगी. जिन कंपनियों को इस एग्रीमेंट का फायदा मिलेगा उनमें बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, स्कोडा-वोल्क्सवैगन, स्टेलेंटिस (सिट्रोएन, फिएट और जीप जैसे ब्रांड शामिल हैं), वोल्वो और रेनॉल्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं. भारतीय अधिकारियों ने बताया नियमों को इस तरह तैयार किया गया है कि नॉन-यूरोपीय कंपनियां इसका मिस यूज नहीं कर सकें.
तीन लाख से ज्यादा कारें इम्पोर्ट नहीं होंगी
भारत की तरफ से यूरोपीय यूनियन (EU) से आने वाली कारों के लिए सालाना कोटा तय किया गया है. पूरी सुविधा मिलने पर यह कोटा 1.6 लाख डीजल-पेट्रोल कार और 90,000 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का होगा. यानी यह कोटा अधिकतम ढाई लाख कारों का रहेगा. पहले साल में कुल कोटा एक लाख यूनिट से शुरू होगा और 10वें साल में बढ़कर दो लाख और 14वें साल में ढाई लाख तक पहुंच जाएगा. किसी भी स्थिति में कुल इम्पोर्ट की जाने वाली कारों की संख्या 3 लाख से ज्यादा नहीं होगी.
साल दर साल किस तरह कम होगी इम्पोर्ट ड्यूटी?
पेट्रोल-डीजल कारों पर ड्यूटी पहले साल में ही 110 फीसदी से 30-35% तक कम हो जाएगी. 10वें साल तक यह घटकर 10% रह जाएगी. लेकिन इलेक्ट्रिक कारों पर छूट को पांचवें साल से शुरू किया जाएगा, इससे भारत के नए EV मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा. एफटीए (FTA) के बाद लग्जरी कारों की कीमत में गिरावट आएगी, खासकर उन मॉडल की कीमत में जो अभी महंगे इम्पोर्ट हो रहे हैं. कंपनियों की तरफ से अभी ज्यादातर कारों को भारत में ही असेंबल किया जाता है.
भारत में असेंबल होने वाली लग्जरी कारें सस्ती होंगी
बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार कंपनियों का कहना है कि भारत में बिकने वाली 90% से ज्यादा कारें लोकल हैं. अब पूरी तरह नॉकडाउन (CKD) किट्स पर ड्यूटी आधी हो जाएगी और यह 16.5% से घटकर करीब 8% रह जाएगी. इससे भारत में असेंबल होने वाली लग्जरी कारें सस्ती होंगी. अधिकारियों के अनुसार कंपनियां नए मॉडल टेस्ट करने के लिए पहले इम्पोर्ट रूट यूज करेंगी. जैसे-जैसे बिक्री में इजाफ होगा, स्थानीय स्तर पर असेंबली बढ़ाई जाएगी. कुल आयात इंडियन मार्केट में होने वाली बिक्री का 2.5% से कम ही रहेगा.
भारत को ईयू में ज्यादा फायदा मिलेगा
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए एफटीए (FTA) से भारत को ईयू में ज्यादा फायदा मिलेगा. ईयू (EU) की तरफ से भारत को ढाई गुना बड़ा कोटा देगा. 50,000 यूरो तक की कारों के लिए भारत को 6.25 लाख वाहनों का कोटा दिया जाएगा. एग्रीमेंट के तहत 10वें साल तक ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी जीरो हो जाएगी, जिससे भारत में सप्लाई चेन बनेगी और वैल्यू एडिशन होगा. इस एग्रीमेंट से लग्जरी कार खरीदने वालों को फायदा होगा. लेकिन आम आदमी की कारों के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा.