What is India EU FTA: करीब 20 साल की बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील (FTA) पूरी होने जा रही है. इस डील को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले दो दशक से चल रही बातचीत को अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. इस एग्रीमेंट को लेकर 27 जनवरी 2026 (मंगलवार) को भारत-EU शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा. सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय कमिशन की प्रेसीडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसीडेंट एंटोनियो कोस्टा (Antonio Costa) की मेजबानी कर रहे हैं. दोनों ही नेता 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे. 'मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील' कही जा रही इस डील को आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं-
- इस फ्री ट्रेड डील (FTA) से दोनों देशों के बीच संबंधों को कई सेक्टर में गहरा और बेहतर बनाने वाला बड़ा बदलाव आएगा. आज होने वाली मीटिंग का फोकस ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी, क्लाइमेंट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को मजबूत करने पर रहेगा.
- दोनों पक्ष मिलकर नया रक्षा फ्रेमवर्क पैक्ट और स्ट्रेटजिक एजेंडा जारी करने वाले हैं. दोनों पक्षों के बीच यह नई पार्टनरशिप ऐसे समय मे हो रही है जब यूरोप अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है. इसके साथ ही दुनिया के दूसरे इलाकों के साथ राजनयिक व आर्थिक संबंध बढ़ाना चाहता है.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय कमिशन की प्रेसीडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसीडेंट एंटोनियो कोस्टा को होस्ट करेंगे. कोस्टा और वॉन डेर लेयेन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कार्तव्य पथ पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे.
- वॉन डेर लेयेन ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत और EU 'ऐतिहासिक व्यापार समझौते' के काफी करीब हैं. यह एग्रीमेंट दो अरब लोगों के लिए मार्केट बनाएगा, जो दुनिया की कुल जीडीपी का करीब एक चौथाई हिस्सा होगा.
- भारत और यूरोपीय यूनियन 2004 से ही स्ट्रेटजिक पार्टनर रहे हैं. प्रस्तावित सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप (SDP) से दोनों पक्षों के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी को-ऑपरेशन और ज्यादा मजबूत होगा.
- सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप से डिफेंस सेक्टर में बेहतर तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) आएगी और भारतीय कंपनियों के लिए EU के सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप (SAFE) प्रोग्राम में हिस्सा लेने के रास्ते खुलेंगे. SAFE यूरोपीय यूनियन का 150 अरब यूरो का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो सदस्य देशों को डिफेंस से जुड़ी तैयारियों के लिए आर्थिक मदद करता है.
- यूरोपीय यूनियन और भारत की तरफ से फ्री ट्रेड डील (FTA) को लेकर बातचीत 2007 में शुरू की गई थी. लेकिन दोनों पक्षों के बीच साल 2013 में यह किसी कारण से रुक गई थी. इसके बाद बातचीत को जून 2022 में दोबारा शुरू किया गया.
- शिखर सम्मेलन का एक और बड़ा नतीजा भारतीय मजदूरों की यूरोप में आवाजाही आसान बनाने पर एमओयू (MoU) को लेकर होगा. यह यूरोपीय यूनियन (EU) के सदस्य देशों के साथ भारत की मोबिलिटी पहल को आगे बढ़ाने का फ्रेमवर्क देगा. फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय देश पहले से ही भारत के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप कर चुके हैं.
- इस दौरान दोनों पक्ष रूस-यूक्रेन जंग जैसे जरूरी ग्लोबल चैलेंज पर भी बातचीत करेंगे. हालांकि हर बात पर दोनों की राय एक नहीं है, लेकिन वे स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जैसे हितों पर सहमत हैं.
- पिछले कुछ सालों के दौरान भारत और EU के संबंधों में मजबूती आई है. यूरोपीय यूनियन ब्लॉक (EU Block) के रूप में देश का सबसे बड़ा माल व्यापार पार्टनर है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का EU के साथ कुल माल व्यापार करीब 136 अरब डॉलर था. इसमें निर्यात करीब 76 अरब डॉलर और आयात 60 अरब डॉलर का रहा.
