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20 अक्टूबर से लागू होगा भारत-न्यूजीलैंड FTA, 2030 तक कारोबार दोगुना करने का टारगेट

FTA: समझौते के तहत पहले साल में न्यूजीलैंड से 6,250 टन कीवी फल शुल्क-मुक्त आयात किए जा सकेंगे. यह सीमा छठे वर्ष तक बढ़कर 15,000 टन हो जाएगी. हालांकि, इसके लिए न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी शर्तें लागू रहेंगी. इसी तरह सेब के लिए भी कोटा तय किया गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 29, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 03:28 PM IST
20 अक्टूबर से लागू होगा भारत-न्यूजीलैंड FTA, 2030 तक कारोबार दोगुना करने का टारगेट

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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