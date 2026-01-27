India-EU FTA Discussions: भारत और यूरोपीय यून‍ियन (EU) के बीच प‍िछले 20 साल से चल रही बातचीत 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में बदल गई. ईयू के साथ हुई इस डील को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है. यह भारत की तरफ से क‍िया गया अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है. इस डील से 200 करोड़ लोगों का बाजार बनेगा, जो क‍ि ग्‍लोबल जीडीपी का करीब 25% हिस्सा है. इस डील के साथ ही जेम्स-ज्वेलरी, प्लास्टिक जैसे कई सेक्टर में जीरो टैरिफ (जीरो इम्‍पोर्ट फी) का फायदा म‍िलेगा. इसका फायदा सीधा इंड‍ियन एक्‍सपोर्टर को म‍िलेगा.

भारत जेम्स और ज्वेलरी का बड़ा एक्‍सपोर्टर

भारत दुनियाभर में सबसे बड़ा जेम्स और ज्वेलरी का एक्‍सपोर्टर है और यूरोपीय यून‍ियन (EU) इसका बड़ा बाजार है. अभी यूरोपीय यून‍ियन में भारत से न‍िर्यात की जाने वाली ज्वेलरी पर 2.5% से 4% तक की इम्‍पोर्ट ड्यूटी लगती है. FTA लागू होने के बाद यह ड्यूटी पूरी तरह हट जाएगी. इससे भारतीय MSME (स्‍मॉल और म‍िड लेवल इंडस्‍ट्री) का प्रॉफ‍िट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट ज्‍यादा कॉम्‍पटीट‍िव बनेगा, इसके लागू होने से रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे. जानकारों का अनुमान है कि FTA के लागू होने के बाद जेम्स-ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 10-15 अरब डॉलर तक का इजाफा हो सकता है. इससे इस सेक्‍टर में रोजगार के मौके बढ़ेंगे.

प्लास्टिक और रबर पर जीरो टैरिफ

भारत से न‍िर्यात की जाने वाली प्लास्टिक, रबर, केमिकल्स आद‍ि पर EU में 5-10% तक की इम्‍पोर्ट ड्यूटी लगती है. इसका असर यह होता है क‍ि बाजार में पहुंचने पर इससे संबंध‍ित प्रोडक्‍ट महंगे हो जाते हैं. FTA लागू होने के बाद इनमें से ज्यादातर पर टैरिफ घटकर जीरो हो जाएगा. इसका असर यह होगा क‍ि यूरोपीय यून‍ियन के बाजार में प्लास्टिक, रबर और केमिकल्स आद‍ि से तैयार होने वाला सामान सस्‍ता हो जाएगा. भारत से न‍िर्यात क‍िये जाने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पाइप्स, पैकेजिंग मैटेर‍ियल आद‍ि का न‍िर्यात बढ़ने से इंडस्‍ट्री में नया न‍िवेश आएगा. लेबर-इंटेंसिव इस सेक्‍टर में नौकरियों के मौके बढ़ेंगे.

कुल मिलाकर भारत को क्या फायदा?

FTA के लागू होने के बाद 99 फीसदी से ज्‍यादा भारतीय एक्‍सपोर्ट की ईयू (EU) में एंट्री हो जाएगी. इसके बाद भारतीय एक्सपोर्ट EU में ड्यूटी-फ्री या बहुत कम ड्यूटी पर पहुंचेगा. इससे भारत से न‍िर्यात क‍िया जाने वाला सामान वहां के बाजार में सस्‍ता हो जाएगा. भारत की तरफ से करीब 33 अरब डॉलर का न‍िर्यात क‍िया जाता है और इस पर 10% तक टैरिफ खत्म हो जाएगा. इसका फायदा टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर को म‍िलेगा.

ईयू की कंपन‍ियों का भारत में बढ़ेगा न‍िवेश

डील की शर्त के अनुसार EU भारतीय प्रोडक्‍ट पर 7 साल में टैरिफ खत्म करेगा. यह राहत ऑटो, स्टील, एग्रीकल्चर को छोड़कर दी जाएगी. टैर‍िफ कम होने या फ‍िर जीरो टैर‍िफ से ईयू (EU) कंपन‍ियां भारत में पहले से ज्यादा निवेश करेंगी, क्‍योंक‍ि भारत का बाजार उनके लिए आसान होगा. इससे लाखों नौकर‍ियों के मौके बनेंगे. अमेर‍िका की तरफ से लगाए जा रहे 50 फीसदी टैर‍िफ के बीच EU के बाजार से भारत को मजबूती म‍िलेगी.

EU को क्‍या फायदा होगा?

भारत की तरफ से EU से जो कार, वाइन, चॉकलेट, प्रोसेस्ड फूड, मशीनरी आदि का आयात क‍िया जाता है, उन पर टैरिफ अगले 10 साल में 93% वैल्यू पर जीरो कर द‍िया जाएगा. ईयू (EU) से आने वाली कारों पर टैर‍िफ को 110% से घटाकर 10-40% कर द‍िया जाएगा. इसी तरह वाइन पर 150% से 40% तक की कटौती होगी. इससे EU का भारत को क‍िया जाने वाला एक्सपोर्ट 2032 तक बढ़कर दोगुना होने की उम्‍मीद है.