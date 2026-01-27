Share Market: भारत-EU ट्रेड डील ने बदला शेयर मार्केट का पूरा गेम, सेंसेक्स 300 चढ़ा और निफ्टी के 25000 के पार

निफ्टी और सेंसेक्स ने मंगलवार यानी 27 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार किया है. मार्केट बंद होने के बाद सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 81,857.48 पर और निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 25,175.40 पर था.
Trending Photos
Share Market Today : भारत-EU ट्रेड डील ने बदला शेयर मार्केट का पूरा गेम बदल गया है. बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स ने मंगलवार यानी 27 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार किया है. मार्केट बंद होने के बाद सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 81,857.48 पर और निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 25,175.40 पर था. मंगलवार यानी 27 जनवरी को ऑटो, FMCG, रियल्टी, मीडिया और IT स्टॉक्स कमजोर रहे, जिससे कुल मिलाकर मार्केट का माहौल खराब रहा. मेटल्स, PSU बैंक और कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स ने सहारा दिया. लेकिन निवेशकों के सेलेक्टिव और डिफेंसिव रहने की वजह से सेंटिमेंट सतर्क बना हुआ है.
एक्सिस बैंक, HDFC बैंक ने बढ़त बनाई
एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और L&T दिन के टॉप गेनर रहे. दूसरी ओर M&M, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, RIL और एटरनल निफ्टी 50 इंडेक्स के सबसे खराब परफॉर्मर रहे.
मेटल, PSU बैंक में भी बढ़त
ब्रॉडर इंडेक्स भी पॉजिटिव में बंद हुए. निफ्टी मिडकैप 150 0.53% ऊपर और निफ्टी स्मॉलकैप 250 0.20% ऊपर बंद हुआ. दिन के दौरान अधिकतर सेक्टोरल इंडेक्स बढ़े, जिसमें निफ्टी मेटल और निफ्टी PSU बैंक सबसे आगे रहे, जबकि निफ्टी मीडिया और निफ्टी ऑटो में सबसे अधिक गिरावट आई.
ये भी पढ़ें : कार, बीयर से लेकर प्रीमियम शराब तक...भारत-EU फ्री ट्रेड डील से क्या-क्या होगा सस्ता
एशियन पेंट्स के शेयर तीन महीने के निचले स्तर पर
एशियन पेंट्स के शेयर मंगलवार को 5.86% गिरकर 2,546 रुपये प्रति शेयर पर आ गए. ये 4 नवंबर के बाद सबसे निचला स्तर है. इसमें दोपहर 2:41 बजे तक इसमें थोड़ी रिकवरी हुई और ये 2.5% की गिरावट के साथ 2,632.10 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था. इसकी तुलना में NSE निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.18% की बढ़त देखी गई. पिछले 12 महीनों में इसमें 17.05% और इस साल अब तक 4.94% की गिरावट आई है. कंपनी को ट्रैक करने वाले 38 एनालिस्ट में से 16 ने 'बाय' रेटिंग दी है. छह ने 'होल्ड' की सलाह दी है और 16 ने 'सेल' की सलाह दी है.
ऑटो शेयरों पर इंडिया-EU FTA का असर
दूसरी ओर ऑटो शेयरों का प्रदर्शन खराब रहा, टाटा मोटर्स PV, M&M और मारुति सुजुकी के शेयर इंडिया-EU FTA से कॉम्पिटिशन की चिंताओं के बीच 5% तक गिर गए.
शेयर मार्केट हाईलाइट
दिन के खराब प्रदर्शन के बाद बाजार में अच्छी रिकवरी हुई
निफ्टी 25,150 से ऊपर बंद हुआ, एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, JSW स्टील ग्रासिम टॉप गेनर रहे
निफ्टी बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया
सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 81,857 और निफ्टी 127 अंक बढ़कर 25,175 पर पहुंचा
निफ्टी बैंक 732 अंक बढ़कर 59,205 और मिडकैप इंडेक्स 338 अंक बढ़कर 57,484 पर पहुंचा
भारत-EU FTA प्रतिस्पर्धा की चिंताओं के बीच टाटा मोटर्स PV, M&M, मारुति सुजुकी के शेयर 5% तक गिरे
Q3 नतीजों के बाद एक्सिस बैंक में 5% और टाटा कंज्यूमर में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई
रुपया मजबूत होकर बंद हुआ
अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट और भारत-यूरोपीय संघ FTA बातचीत के कारण रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर से उबरकर मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत होकर 91.71 पर बंद हुआ.
इंडिया-EU FTA का बड़ा रोल
भारत-यूरोपीय संघ FTA बातचीत के कारण भारी उतार-चढ़ाव के बीच बाजार ने शानदार रिकवरी की है. मंगलवार को उतार-चढ़ाव वाले कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर बंद हुए. बैंक और मेटल स्टॉक्स में भारी खरीदारी, ग्लोबल मार्केट में मजबूत ट्रेंड और इंडिया-EU FTA को लेकर उम्मीद की वजह से ऐसा हुआ.