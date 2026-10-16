/जापान को पछाड़ चौथे नंबर पर छलांग लगाएगी भारत की इकोनॉमी, IMF ने बढ़ाई GDP की रफ्तार

India Vs Japan Economy: युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से भाग रही है. भारत के जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार 7.8 फीसदी के दर से भाग रही है. इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड ने भी भारत की तरक्की पर मुहर लगा दी है. IMF के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था पहले की उम्मीद से बेहतर रहने वाली है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को 6.4% के बढ़ाकर 7% कर दिया है. अब IMF ने भारत को लेकर एक और बड़ी बात कही है.
भारत की इकोनॉमी पर IMF की बड़ी बात
IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा भरोसा दिखाया है. आईएमएफ के मुताबिक साल 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.52 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगी. साल 2026 में भारत के ग्रोथ की रफ्तार जहां 7% की होगी, तो वहीं जापान का अनुमानित ग्रोथ सिर्फ 0.7% है.
विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने अनुमान में भारत की तेज रफ्तार से दौड़ रही इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ देगी. उसके लिए भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ-साथ जापान की सुस्त रफ्तार भी जिम्मेदार है. आईएमएफ का अनुमान है कि जापान अगले साल खिसककर अपनी रैंकिंग खो देगा और 6ठें नंबर पर पहुंच जाएगा.
जापान की सुस्त रफ्तार
जापान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है. जापान की बूढ़ी होती आबादी उसकी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेलती जा रही है.
वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बीच जापान की अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों का नुकसान झेलना पड़ रहा है. अमेरिकी टैरिफ का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. जापान में वर्कफोर्स कमजोर हो रहा है. गिरता वर्कफोर्स मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा गै. लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याएं जापान के विकास में बाधा बन रही है.
IMF के हिसाब से क्या होगी नई रैंकिंग