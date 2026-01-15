India Exports: इतिहास रचेगा भारत, FY26 में 850 अरब डॉलर पहुंच सकता है निर्यात, जानिए पिछले दो वित्त वर्षों के आंकड़ें

India 2025-26 overall exports: दुनिया में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी और ग्लोबल चुनौती के बीच भारत इतिहास रचने जा रहा है. चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आने वाले कुछ दिनों में भारत के कुल निर्यात के आंकड़े आ जाएंगे. इन आंकड़ों में भारत इतिहास रचेगा क्योंकि इसके निर्यात में तेजी के साथ बढ़त होने की उम्मीद है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका के द्वारा लगाए गए भारी 50 फीसदी टैरिफ का सामना कर रहा है. हालांकि, इस टैरिफ से कुछ समय के लिए देश के निर्यात में दिक्कत हुई थी लेकिन इससे भारत को अपने निर्यात के लिए व्यापार को और भी बढ़ाने का मौका मिला.

इस बीच भारत ने अमेरिका के अलावा दुनिया के कई देशों के साथ अपने ट्रेड को बढ़ा लिया है. हाल ही में चीन ने भारत से आने वाले सामानों को लेकर आंकड़े जारी किए, जिसमें देखा गया कि भारत की ओर से चीन को भेजे जाने वाले सामानों में 9.7 फीसदी (जनवरी-दिसंबर 2025) की बढ़त हुई है. कई देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है और कई के साथ आने वाले समय में होने वाला है. इस बीच भारत के निर्यात को लेकर जो उम्मीद है, वह यही बता रही है कि अब भारत इस क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहा है. आइए जानते हैं कि इसको लेकर देश के वाणिज्य सचिव (Commerce secretary) राजेश अग्रवाल ने क्या कहा है. इसके साथ ही जानेंगे कि पिछले दो वित्त वर्षों में (वित्त वर्ष 2025-26 को छोड़कर) भारत का पूरा निर्यात कितना रहा है.

'चालू वित्त वर्ष में 850 अरब डॉलर निर्यात पार करेंगे'

न्यूज एजेंसी एएनएआई के अनुसार, चुनौतीपूर्ण ग्लोबल आर्थिक माहौल के बावजूद, वस्तुओं और सेवाओं (Merchandise and Services) दोनों में स्थिर प्रदर्शन के चलते भारत चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) में कुल निर्यात में 850 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार करने की राह पर है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि उन्हें भारत के व्यापारिक विकास पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा, "चालू वित्त वर्ष में हम 850 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात पार कर लेंगे. हमारे निर्यात में पॉजिटिव बढ़त हुई है. हमने पॉजिटिव वृद्धि को बरकरार रखा है."

अप्रैल-दिसंबर के समय के लेटेस्ट ट्रेड आंकड़े इस आशावादी नजरिए को रेखांकित करते हैं. वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में, भारत का कुल निर्यात (वस्तु + सेवाएं) 634.26 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 607.93 अरब अमेरिकी डॉलर से काफी अधिक (4.33% की वृद्धि)है. विशेष रूप से दिसंबर 2025 में, माल निर्यात (Merchandise export) में 1.86% की वृद्धि दर्ज की गई, जो दिसंबर 2024 के 37.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में दिसंबर 2025 में 38.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया.

आयात में भी दिखी बढ़त

निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ आयात में भी ऊपर की ओर बढ़त दिखी है. इससे व्यापार घाटा बढ़ गया है. यह अप्रैल-दिसंबर समय के लिए 96.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 88.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. निर्यात के मामले में, सेवा क्षेत्र 6.46 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बना रहा और व्यापार में 2.44 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई.

पिछले दो वित्त वर्षों के आंकड़ें

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर (All-time high) 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था. यह 2023-24 के 778.1 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात की तुलना में 6.01 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है, जिससे एक नया वार्षिक रिकॉर्ड बना था. 2024-25 के निर्यात ने 800 अरब अमेरिकी डॉलर के शुरुआती अनुमान को पार कर लिया था. अब मौका चालू वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात को लेकर इतिहास रचने का है. अगर भारत का कुल निर्यात 850 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, तो यह एक नया All-time high हो जाएगा.