India Export: टैरिफ का स्टॉपर भी नहीं लगा पाया भारत की रफ्तार पर ब्रेक, आंकड़े देख तड़प उठेंगे ट्रंप

अमेरिका के पूरी कोशिश की, टैरिफ का हंटर चलाकर भारत की रफ्तार को रोकने की. दोहरा रवैया अपनाते हुए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को पहले 25 फीसदी और फिर अतिरिक्त 25 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी पर कर दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 15, 2026, 08:35 PM IST
India Export: अमेरिका के पूरी कोशिश की, टैरिफ का हंटर चलाकर भारत की रफ्तार को रोकने की. दोहरा रवैया अपनाते हुए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को पहले 25 फीसदी और फिर अतिरिक्त 25 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी पर कर दिया. टैरिफ बढ़ाने का मतलब होता है  निर्यात में मुश्किल खड़ी करना, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके. टैरिफ का स्टॉपर भी भारत की रफ्तार को नहीं रोक सकी. निर्यातके ताजा आंकड़े ट्रंप की सिरदर्द को बढ़ा देंगे.  उन्हें अपनी हार दिखने लगेगी.  

भारत का दिसंबर में निर्यात  

जहां अमेरिका की टैरिफ के जरिए कोशिश भारत के निर्यात को गिराने की थी उसके विपरीत भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा. दिसंबर 2025 में भारत का व्यापारिक निर्यात बढ़कर 38.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वहीं नवंबर 2025 में यह 38.13 अरब डॉलर था. वाणिज्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई जानकारी के मुताबिक देश के व्यापारिक निर्यात में ऐसे समय पर इजाफा हुआ है, जब दुनिया अमेरिकी टैरिफ के कारण अस्थिरता का सामना कर रही है.   ट्रंप कभी हां- कभी ना में उलझे रहे, भारत ने उधर फाइनल कर दी सबसे बड़े डील की डेट! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

निर्यात के आंकड़े,  850 अरब डॉलर का टागरेट  

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि देश का दिसंबर का सर्विसेज निर्यात 35.50 अरब डॉलर और आयात 17.38 अरब डॉलर रहा है, जिससे सर्विसेज ट्रेड सरप्लस 18.12 अरब डॉलर रहा है. दिसंबर में व्यापारिक आयात बढ़कर 63.55 अरब डॉलर हो गया है जो कि पहले 62.66 अरब डॉलर था. इससे देश का व्यापारिक घाटा बढ़कर 25.04 अरब डॉलर हो गया है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में भारत के कुल निर्यात में 4.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2026 में कुल निर्यात 850 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है.  

ट्रेड डील पर फोकस 

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान भारत का अमेरिका को निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.8 प्रतिशत बढ़ा है. सरकार ने कहा कि निर्यात में विविधता लाने की रणनीति के तहत, भारत मित्र देशों के साथ नई व्यापारिक साझेदारियां बना रहा है, जबकि अमेरिका के साथ टैरिफ गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत भी जारी है.  वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता और निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत को अपने मंत्रालय द्वारा पिछले 10 दिनों में किए गए "प्रमुख कार्यों" में शामिल किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ सार्थक वार्ता हुई. हमने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की. साथ ही, हमने एक निष्पक्ष, संतुलित और महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप देने के रणनीतिक महत्व पर भी बल दिया, जो उनके साझा मूल्यों, आर्थिक प्राथमिकताओं और नियम-आधारित व्यापार ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हो.उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने लिकटेंस्टीन का दौरा किया और भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

