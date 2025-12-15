मेड इन इंडिया के आगे टैरिफ फेल, नवंबर में टूटा 10 सालों का रिकॉर्ड, महीनेभर में ट्रंप को बेच दिया 6.92 अरब डॉलर का सामान

India Export: अमेरिका का 50 फीसदी टैरिफ का असर भी बेअसर साबित हो गया. मैक्सिको की धमकी भी इन आंकड़ों के सामने फिसड्डी साबित होगी. अमेरिका की ओर से भारत के निर्यात पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही. नवंबर में इन आंकड़ों तो देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हक्ते बक्के रह जाएंगे. भारत ने नंबवबर 2025 में निर्यात (Export) ने ऐसी जबरदस्त वापसी की है. भारत ने नवंबर में अमेरिका को निर्यात करने वाले सामानों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, अमेरिका का निर्यात नवंबर में 6.92 अरब डॉलर पर पहुंच गया. ये खास इसलिए है, क्योंकि भारत पर अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ थोप रखा है.

भारत के निर्यात के आंकड़े

वाणिज्य मंत्रालय ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बीच भी मेड इन इंडिया उत्पादों की दुनियाभर में डिमांड बढ़ी. भारत का मर्चेंडाइज निर्यात 19.37% की शानदार छलांग लगाकर 38.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया.निर्यात में उछाल के साथ ही भारत ने आयात (Import) के मोर्चे पर भी राहत हासिल की है. आयात में 1.88% की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 62.66 अरब डॉलर रह गया.



ट्रेड डेफिसिट

भारत का व्यापार घाटा नवंबर में कम होकर 24.53 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले साल इसी महीने की अवधि में 31.92 अरब डॉलर था. व्यापार घाटे में कमी की वजह निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट होना है. सरकार की ओर से बताया गया कि नवंबर में कुल निर्यात बढ़कर 73.99 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 64.05 अरब डॉलर था. वहीं, आयात कम होकर 80.63 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 81.1 अरब डॉलर था.

सरकार ने कहा कि नवंबर का महीना वस्तु निर्यात के लिए अब तक सबसे अच्छा रहा है और इस दौरान 38.13 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि नवंबर आयात-निर्यात के हिसाब से अच्छा महीना रहा है. सोने, कोयले और पेट्रोलियम के आयात में नवंबर में बड़ी कमी देखने को मिली है. अग्रवाल ने आगे कहा कि नवंबर में अक्टूबर में हुए नुकसान की भरपाई हो गई है और बाकी के वित्त वर्ष के लिए भविष्य अच्छा रहने की उम्मीद है. टैरिफ के बावजूद नवंबर में अमेरिकी निर्यात में 1.3 अरब डॉलर रहा है. चीन को निर्यात 1 अरब डॉलर रहा है और स्पेन, यूएई और तंजानिया जैसे देशों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है.

सरकार की ओर से बताया गया कि वित्त वर्ष 26 की शुरुआत से अब तक कुल संचयी निर्यात 562.13 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 533 अरब डॉलर था। इस दौरान वस्तुओं का निर्यात 292 अरब डॉलर है. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि में शीर्ष तीन निर्यात गतंव्यों में अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शामिल शामिल हैं, जबकि आयात गंतव्यों में चीन,यूएई और रूस का नाम शीर्ष पर है अग्रवाल ने कहा कि टैरिफ के बावजूद भारत अमेरिकी बाजारों में जगह बना रहा है. भारत अमेरिका से एनर्जी का आयात बढ़ा रहा है और यह भारत-अमेरिका ट्रेड डील के लिए अच्छा संकेत है. आईएएनएस