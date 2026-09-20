/चीन पर भी चढ़ा ‘मेड इन इंडिया’ का खुमार, 5 महीनों में धड़ाधड़ कर ली 9.6 अरब डॉलर की शॉपिंग, ब्रिक्स देशों में भी भारत का डंका

India China Trade Relation: ब्रिक्स समिट 2026 में इस बात पर जोर रहा कि सहयोगी देशों के बीच आपसी सहयोग, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए. अब जो रिपोर्ट सामने आई है, वो इस दावे को और मजबूत करते हैं. भारत के निर्यात से जुड़ा, जो आंकड़ा आया है, उसके मुताबिक ब्रिक्स देशों के साथ भारत के एक्सपोर्ट में बड़ा इजाफा हुआ है. खासकर चीन के साथ भारत का निर्यात 39% तक उछला है.
चीन के लिए बढ़ा भारत का निर्यात
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में ब्रिक्स के 5 देशों के लिए भारत के निर्यात में 34 फीसदी का उछाल आया है, भारत का निर्यात 34 फीसदी बढ़कर 19.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. अगर सिर्फ चीन के निर्यात को देखें, तो भारत का एक्सपोर्ट 39 फीसदी तक बढ़ा , जो करीब 9.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
ब्रिक्स देशों के लिए बढ़ा भारत का निर्यात
भारत के कुल निर्यात में ब्रिक्स के चार प्रमुख देशों (चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस) की हिस्सेदारी 9.2 फीसदी रही है , जो एक साल पहले 8.1 फीसदी थी. अप्रैल-अगस्त के बीच इन चार ब्रिक्स देशों को कुल 19.9 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है, जो एक साल पहले समान अवधि में 14.9 अरब डॉलर था. ये आंकड़े दिखाते हैं कि ब्रिक्स देशों के बीच भागीदारी बढ़ी है. भारत का ब्रिक्स देशों को निर्यात बढ़ा है.
ब्रिक्स देशों के बढ़े निर्यात के मायने भी समझिए
निर्यात के ये आंकड़े बता रहे हैं कि ब्रिक्स देशों के बीच भारत की पकड़ मजबूत हो रही है. ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है. भारत के लिए बड़ा बाजार तैयार हो चुके हैं. ब्रिक्स देशों के बाजार अमेरिकी टैरिफ के खतरे से लड़ने के लिए भारत के पास बड़ा विकल्प बन सकते हैं. भारत के लिए नए व्यापारित साझेदारी के ऑप्शन खुल सकते हैं. अगर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. चीन के साथ नीर्यात बढ़ना भारत के व्यापारिक घाटे को कम करने में मदद मिलेगा, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव प्वाइंट है.