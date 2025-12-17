India Export To China: ग्लोबल सप्लाई चेन बदलने से भारत को बड़ा फायदा मिल रहा है. एक्सपोर्ट में आ रही ग्रोथ की रफ्तार नवंबर 2025 में और बढ़ गई. पिछले साल नवंबर के मुकाबले निर्यात 90% बढ़कर 2.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
India China Export Trade: अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से एक्सपोर्ट किये जाने वाले सामान पर पिछले दिनों टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया. इसका असर यह हुआ कि देश की रीढ़ माने जाने वाले कई सेक्टर्स के निर्यात में गिरावट आई. यूएस टैरिफ का ही असर रहा कि भारत का अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात महज पांच महीने के दौरान 28 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया. निर्यात में गिरावट से होने वाले अरबों डॉलर के नुकसान को चीन ने रिकवर करने में मदद की है. आप इसे आसान भाषा में यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने हाथ खींचा तो चीन, भारत के साथ खड़ा हो गया और बड़े नुकसान से बचा जा सका.
चीन को निर्यात बढ़कर 12.22 अरब डॉलर पर पहुंचा
दरअसल, भारत का चीन के साथ 100 अरब डॉलर का बड़ा व्यापार घाटा है. लेकिन, अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारतीय निर्यात को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के दौरान अप्रैल से नवंबर तक भारत का चीन को निर्यात बढ़कर 12.22 अरब डॉलर पर पहुंच गया. पहले निर्यात का यह आंकड़ा अप्रैल से नवंबर 2024 तक 9.20 अरब डॉलर का था. पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 38 प्रतिशत की यह ग्रोथ जबरदस्त है. इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चीन, अमेरिका की तरफ से आयात कम किये जाने के बाद भारत समेत दूसरे देशों से खरीदारी बढ़ाने पर फोकस कर रहा है.
चीन के फैसले का फायदा भारत को मिला
चीन के इस फैसला का फायदा इंडियन इकोनॉमी को मिल रहा है. चीन भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है. ड्रैगन कुल विदेशी शिपमेंट का करीब 4% हिस्सा रखता है. ग्लोबल सप्लाई चेन बदलने से भारत को बड़ा फायदा मिल रहा है. एक्सपोर्ट में आ रही ग्रोथ की रफ्तार नवंबर 2025 में और बढ़ गई. पिछले साल नवंबर के मुकाबले निर्यात 90% बढ़कर 2.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया. महज एक महीने के दौरान दोनों देशों के व्यापार में लगी छलांग से यह साफ है कि भारत-चीन व्यापार तेजी से बढ़ रहा है.
इन तीन सेक्टर ने दिया बूस्ट!
नवंबर का आंकड़ा अभी पूरी तरह जारी नहीं हुआ है. लेकिन अप्रैल-अक्टूबर तक की ग्रोथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और मरीन (समुद्री) सेक्टर निर्यात के मामले में आगे रहे. तीनों ही सेक्टर निर्यात में हुई कुल बढ़ोतरी के बड़े हिस्सेदार बने हैं. भारत के ऑयल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सीफूड की चीन में जबरदस्त डिमांड है. अधिकारियों का कहना है इस उछाल से यह साफ है कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लागू किये जाने के बाद चीन अपनी खरीदारी को डाइवर्सिफाई कर रहा है.
चीन के साथ व्यापार घाटे में आएगी गिरावट!
ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स बदल रहे हैं, इससे भारतीय एक्सपोर्टर को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में नए मौके मिलने की उम्मीद है. इस ग्रोथ के साथ चीन भारत के निर्यात डेस्टिनेशन में चौथे नंबर पर है. कुल निर्यात का 4% शेयर वैल्यू-एडेड और रिसोर्स-बेस्ड प्रोडक्ट्स में भारत के दबदबे को दिखाता है. भारत और चीन के बीच का व्यापार घाटा हमेशा बड़ा रहा है. भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर का है. लेकिन चीन की तरफ से आयात नहीं बढ़ाया जाता तो भारत को और ज्यादा नुकसान हो सकता था.