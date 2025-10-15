Advertisement
ट्रंप को ठेंगा! भारत के न‍िर्यात में बढ़ोतरी, अप्रैल-सितंबर में बढ़कर पहुंचा 413.30 अरब डॉलर

सितंबर 2025 में कुल एक्‍सपोर्ट 67.20 अरब डॉलर रहा, जो क‍ि पिछले साल के सितंबर से 0.78 प्रतिशत ज्यादा है. माल निर्यात 6.75 प्रतिशत बढ़कर 36.38 अरब डॉलर हो गया. आयात 16.7 प्रतिशत चढ़कर 68.53 अरब डॉलर पहुंचा.

|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:46 PM IST
ट्रंप को ठेंगा! भारत के न‍िर्यात में बढ़ोतरी, अप्रैल-सितंबर में बढ़कर पहुंचा 413.30 अरब डॉलर

India Export Update: वैश्‍व‍िक अन‍िश्‍च‍ितताओं के बीच देश के निर्यात ने मजबूती दिखाई है. कमर्श‍ियल एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल- सितंबर 2025 में गुड्स एंड सर्व‍िसेज का कुल निर्यात 413.30 अरब डॉलर पहुंचा. यह पिछले साल के 395.71 अरब डॉलर से 4.45 प्रतिशत ज्यादा है. बुधवार को जारी आंकड़ों से यह साफ है कि देश ग्‍लोबल इकोनॉमी में तेजी से जगह बना रहा है. इसी दौरान कुल इम्‍पोर्ट 472.79 अरब डॉलर रहा, जो 3.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी शो करता है.

ग्‍लोबल चुनौतियों के बावजूद प्रदर्शन में सुधार

इससे व्यापार घाटा बढ़ा लेक‍िन एक्‍सपोर्ट की मजबूती ने इकोनॉमी को सहारा दिया. कमर्श‍ियल ड‍िपार्टमेंट ने कहा कि इंडस्‍ट्री ने सप्‍लाई सीरीज बनाए रखी और ग्‍लोबल चुनौतियों के बावजूद प्रदर्शन में सुधार क‍िया. सितंबर 2025 में कुल एक्‍सपोर्ट 67.20 अरब डॉलर रहा, जो क‍ि पिछले साल के सितंबर से 0.78 प्रतिशत ज्यादा है. माल निर्यात 6.75 प्रतिशत बढ़कर 36.38 अरब डॉलर हो गया. आयात 16.7 प्रतिशत चढ़कर 68.53 अरब डॉलर पहुंचा, जिससे ट्रेड डेफ‍िस‍िट 30.37 प्रतिशत बढ़कर 32.15 अरब डॉलर हो गया. सर्व‍िस का निर्यात 30.82 अरब डॉलर रहा जो थोड़ा कम है.

सितंबर में माल निर्यात की वृद्धि के प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट, इंजीनियरिंग गुड्स, चावल, समुद्री प्रोडक्‍ट और दवाइयां हैं. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 50.54% बढ़ोतरी, पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट 15.22% बढ़ गया, इंजीन‍ियर‍िंग गुड्स में 2.93% का इजाफा देखा गया. चावल का न‍िर्यात 33.18% ज्यादा हुआ. इसी तरह समुद्री प्रोडक्‍ट 23.44% बढ़ गए.

जीडीपी पर आईएमएफ का अनुमान
IMF की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ेगी. अक्टूबर 2025 के वर्ल्‍ड इकोनॉम‍िक आउटलुक (world economic outlook) में आईएमएफ (IMF ) ने देश की जीडीपी ग्रोथ 2025 के लिए 6.6 प्रतिशत और 2026 के लिए 6.2 प्रतिशत अनुमानित की है. यह जुलाई के अपडेट से ऊपर है क्‍योंक‍ि पहले तिमाही में मजबूत प्रदर्शन रहा. 

