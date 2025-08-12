Indian Exports Strategy: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने पहले भारत से अमेर‍िका को क‍िये जाने वाले न‍िर्यात पर 25 फीसदी का टैर‍िफ लगाया. एक ही द‍िन बाद ट्रंप ने इसे 25 फीसदी और बढ़ाने का ऐलान कर द‍िया. इस तरह भारतीय न‍िर्यात पर टैर‍िफ बढ़कर कुल 50 प्रत‍िशत हो गया. बाद वाले 25 फीसदी को आगामी 27 अगस्‍त से लागू क‍िया जाएगा. टैर‍िफ बढ़ने का सबसे ज्‍यादा असर कपड़ा, चमड़ा, समुद्री प्रोडक्‍ट, रत्‍न और ज्‍वैलरी सेक्‍टर पर पड़ने की बात कही जा रही है. ईटी में प्रकाश‍ित एक खबर में दावा क‍िया गया क‍ि अमेर‍िका से होने वाले डायमंड ज्‍वैलरी के ऑर्डर कैंस‍िल हो रहे हैं. इस कारण डायमंड की कट‍िंग और पॉल‍िश‍िंग का काम करने वाले करीब एक लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं.

इंड‍ियन इकोनॉमी पर क्‍या असर पड़ेगा?

लेक‍िन सवाल यह है क‍ि अमेर‍िका की तरफ से टैर‍िफ को लेकर उठाए जा रहे कदम का इंड‍ियन इकोनॉमी पर क्‍या असर पड़ेगा? और भारत की तरफ से इसके असर को कम करने के ल‍िए क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं? ईटी की र‍िपोर्ट में बताया गया क‍ि भारत अब एक्‍सपोर्ट के ल‍िए केवल कुछ देशों पर निर्भर रहने की बजाय 50 देशों पर फोकस कर रहा है. इनमें वेस्‍ट एशिया और अफ्रीका के कुछ खास बाजार भी शामिल हैं. सरकार का इसके पीछे मकसद अमेरिका टैरिफ (आयात शुल्क) से होने वाले नुकसान को कम करना है. बताया जा रहा है क‍ि ये 50 देश देश के कुल निर्यात का करीब 90% हिस्सा हैं.

भारत को किन प्रोडक्‍ट से फायदा मिल सकता है?

कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री म‍िन‍िस्‍ट्री के अध‍िकार‍ियों की तरफ से हर प्रोडक्ट की समीक्षा की जा रही है. इससे यह पता लगाया जा सकेगा क‍ि भारत को किन प्रोडक्‍ट से फायदा मिल सकता है और कौन से देश भारत के मुकाबले में हैं? एक अधिकारी ने बताया, 'हमारा मकसद दुन‍िया के टॉप 50 देशों तक पहुंचना और हर प्रोडक्‍ट के साथ कॉम्‍पटीटर को भी देखना है.' अमेरिका की तरफ से इंड‍ियन इम्‍पोर्ट पर टैर‍िफ बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है. यह अमेर‍िका की तरफ से लगाया गया सबसे ज्‍यादा टैर‍िफ है. ट्रंप ने ब्राजील के बाद भारत पर भी 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया है.

इन देशों को देना पड़ता है कम टैर‍िफ

तुर्की, वियतनाम और थाईलैंड जैसे भारत के कॉम्‍पटीटर देशों को अमेरिका में काफी कम टैरिफ देना पड़ता है. इसका आंकड़ा देखें तो तुर्की को 15%, वियतनाम को 20% और थाईलैंड को 19% टैरिफ चुकाना होता है. इस कारण अमेर‍िकी बाजार में भारतीय प्रोडक्‍ट महंगे हो जाते हैं और उनकी कॉम्‍पटीशन करने की क्षमता भी कम हो जाती है. जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन किरिट भंसाली ने बताया अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है. भारत अपने कुल निर्यात का करीब 30% हिस्सा (करीब 10 अरब डॉलर) केवल अमेर‍िका को भेजता है. इस तरह 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ से हमारी इंडस्‍ट्रीज को नुकसान पहुंचाएगा.

टैर‍िफ के असर को कम करने के लि‍ए सरकार की प्‍लान‍िंग

सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के लिए कई प्‍लान‍िंग की हैं. सरकार की तरफ से 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' के तहत सामान को दूसरे मार्केट में भेजा जाएगा. इसके अलावा ऐसे प्रोडक्‍ट ज‍िनका निर्यात कम होता है उन्‍हें देश के अंदर ही बेचने पर जोर द‍िया जाएगा. सरकार की तरफ से ज‍िन देशों पर फोकस क‍िया जा रहा है, उनकी संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है.