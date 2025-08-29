 एक्सपोर्ट के नए ठिकाने, GST कटौती का डोज, निर्यात पर न पड़े टैरिफ का असर, सरकार कर रही कौन-कौन से इंतजाम, पीयूष गोयल ने खुद बताया
बिजनेस

एक्सपोर्ट के नए ठिकाने, GST कटौती का डोज, निर्यात पर न पड़े टैरिफ का असर, सरकार कर रही कौन-कौन से इंतजाम, पीयूष गोयल ने खुद बताया

टैरिफ की वजह से भारत के कई सेक्टर्स पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, कई उद्योग खासकर वो, जिनका अमेरिका के साथ अधिक निर्यात था, उनपर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. नौकरियों पर संकट मंडराने लगा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 29, 2025, 03:55 PM IST
एक्सपोर्ट के नए ठिकाने, GST कटौती का डोज, निर्यात पर न पड़े टैरिफ का असर, सरकार कर रही कौन-कौन से इंतजाम, पीयूष गोयल ने खुद बताया

India Export: टैरिफ की वजह से भारत के कई सेक्टर्स पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, कई उद्योग खासकर वो, जिनका अमेरिका के साथ अधिक निर्यात था, उनपर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. नौकरियों पर संकट मंडराने लगा है. उद्योग धंधे पर और भारत के निर्यात पर अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ का असर कम से कम हो , इसके लिए सरकार की ओर से कोशिशों का दौर जारी है. जीएसटी कटौती के जरिए घरेलू मांग को बढ़ाने की कोशिश हो या फिर अमेरिका के बजाए निर्यात के लिए विकल्प तलाशना हो...सरकार की ओर से टैरिफ के असर को कम करने की तमाम कोशिशें हो रही है.  

निर्यात पर नहीं पड़ेगा असर  

टैरिफ के बावजूद इस साल भारत का निर्यात पिछले साल से अधिक होगा. ये भरोसा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिखाया है. उन्होंने दावा किया है कि इस वर्ष भारत का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहेगा, जो घरेलू उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूती को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सरकार नए अवसरों को खोलने के लिए दुनिया भर के साझेदार देशों से संपर्क कर रही है. राष्ट्रीय राजधानी में  भारत बिल्डकॉन 2026' कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) होने से भारत का नेटवर्क बढ़ रहा है. भारत ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन, आइसलैंड और यूके के साथ एफटीए किया है और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ इस पर चर्चा चल रही है.  

एफटीए पर सरकार का जोर  

इन एग्रीमेंट्स से भारतीय कंपनियों के लिए निर्माण, स्टील और उससे जुड़े सेक्टर में मौके खुल रहे हैं. गोयल ने आगे कहा कि कई विकसित देश भारत के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने के इच्छुक हैं.
केंद्रीय मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है, जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिए हैं. गोयल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उद्योग जगत को कुछ देशों की एकतरफा कार्रवाइयों से उत्पन्न अनावश्यक तनाव या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से उन क्षेत्रों को उजागर करने का आग्रह किया, जहां वैकल्पिक बाजारों की आवश्यकता है, और आश्वासन दिया कि वाणिज्य मंत्रालय नए अवसर खोलने के लिए दुनिया भर के भागीदारों से संपर्क कर रहा है.  

भारत का निर्यात  

उन्होंने इस्पात और लौह अयस्क में व्यापक निर्यात संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत सालाना 15 मिलियन टन इस्पात का निर्यात कर सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले, प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले उत्पादों के साथ उसका निर्यात क्षेत्र मजबूत हो सकता है. गोयल ने कहा कि देश 'विकसित भारत 2047' की ओर अग्रसर है। इस कारण 'भारत बिल्डकॉन 2026' देश की ताकत, इनोवेशन, मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करेगा. आईएएनएस

