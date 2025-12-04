Advertisement
ट्रंप के टैरिफ बम से भारत को लगा सबसे बड़ा झटका, कपड़े, झींगा...सब हुए तबाह

ट्रेड पर फोकस करने वाले थिंक-टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, मई और अक्टूबर 2025 के बीच शिपमेंट 28.5 परसेंट गिरकर 8.83 बिलियन से 6.31 बिलियन डॉलर हो गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 11:20 AM IST
US import tariffs : पिछले पांच महीनों में अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट तेजी से गिरा है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाकर उन्हें 25% से दोगुना करके 50% कर दिया था. ट्रेड पर फोकस करने वाले थिंक-टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, मई और अक्टूबर 2025 के बीच शिपमेंट 28.5 परसेंट गिरकर 8.83 बिलियन से 6.31 बिलियन डॉलर हो गया है.  ये गिरावट तब शुरू हुई जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर कई टैरिफ बढ़ा दिए. 2 अप्रैल को 10%, 7 अगस्त को 25% और आखिर में अगस्त के आखिर तक 50% बढ़े. सबसे नई बढ़ोतरी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उन आरोपों के बाद हुई है कि भारत यूक्रेन में रूस की लड़ाई को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है.

इन ड्यूटी के साथ भारतीय प्रोडक्ट अब अमेरिकी बाजार में सबसे अधिक टैक्स वाले प्रोडक्ट बन गए हैं. इसके उलट, चीनी सामानों पर लगभग 30% टैरिफ लगता है, जबकि जापानी एक्सपोर्ट पर लगभग 15% टैक्स लगता है.

GTRI ने US को भारत के एक्सपोर्ट को तीन कैटेगरी में बांटा है. 

टैरिफ-फ्री सामान

इनमें स्मार्टफोन, दवाएं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं. अक्टूबर में एक्सपोर्ट में इनका हिस्सा 40.3% था, लेकिन फिर भी ये 25.8% गिर गया. मई में $3.42 बिलियन से अक्टूबर में $2.54 बिलियन हो गया है. लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर और ऑटो पार्ट्स का अक्टूबर में एक्सपोर्ट में हिस्सा 7.6% था और ये 23.8% गिर गया, $629 मिलियन से $480 मिलियन हो गया है.

लेबर-इंटेंसिव सामान

अक्टूबर में एक्सपोर्ट में इनका हिस्सा 52.1% था और इनमें सबसे अधिक 31.2% की गिरावट आई, जो $4.78 बिलियन से $3.29 बिलियन हो गया है. सिर्फ पांच महीनों में लगभग $1.5 बिलियन के एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है. भारत का US को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट 36% गिर गया है. मई में $2.29 बिलियन से अक्टूबर में $1.50 बिलियन हो गया है. 

दवाएं- फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 1.6% गिरा, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट 15.5% गिरकर $291 मिलियन से $246 मिलियन हो गए.

फ्यूल- मोटर गैसोलीन एक्सपोर्ट भी $68.3 मिलियन से घटकर जीरो हो गया है.

मजदूरों पर निर्भर लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान

जेम्स और ज्वेलरी- जेम्स और कीमती ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 27.3% गिरकर $500.2 मिलियन से $363.8 मिलियन हो गया है.

सोलर पैनल- इसका एक्सपोर्ट 75.7% गिर गया है जिससे यह आंकड़ा $202.6 मिलियन से $49.2 मिलियन हो गया है. इस बीच, चीन और वियतनाम, जो सिर्फ 20% टैरिफ लगाते हैं, ने मार्केट पर कब्जा कर लिया और भारत के रिन्यूएबल एक्सपोर्ट को खतरे में डाल दिया है.

टेक्सटाइल और गारमेंट्स- एक्सपोर्ट 31.9% गिरकर $944 मिलियन से $643 मिलियन हो गया है. गारमेंट्स के ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम को भेजे गए, जिससे तिरुपुर, पानीपत, नोएडा और लुधियाना के प्रोडक्शन सेंटर्स पर असर पड़ा है इस सेक्टर पर दबाव के कारण कई लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं.

केमिकल्स- एक्सपोर्ट 38% गिरकर $537 मिलियन से $333 मिलियन हो गया है. सबसे बड़ी गिरावट ऑर्गेनिक केमिकल्स, एग्रो-केमिकल्स, और एसेंशियल ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स में हुई है. प्रभावित इलाकों में वापी, दाहेज, अंकलेश्वर और विजाग शामिल हैं.

मरीन प्रोडक्ट्स- शिपमेंट 38.7% गिरकर $223 मिलियन से $136.9 मिलियन हो गया है. खरीदार अब इक्वाडोर और वियतनाम जा रहे हैं, जिससे नेल्लोर से वेरावल तक के तटीय हब्स में नौकरियां जा रही हैं.

US में भारतीय एग्री प्रोडक्ट्स की मांग कम हुई

एग्रीकल्चर और फ़ूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 45.4% गिरकर $292.8 मिलियन से $160 मिलियन हो गया है. इस गिरावट की वजह से गुजरात से केरल तक खेती करने वाले मजदूरों को शिपमेंट कैंसिल होने का सामना करना पड़ रहा है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

US import tariffs

