India-UK FTA News: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक (इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) लागू होते ही भारतीय निर्यातकों ने ब्रिटेन के मार्केट में अपनी धमक बढ़ा दी. इस डील के लागू होने के पहले ही दिन भारत ने ब्रिटेन को 140 मिलियन डॉलर (13.5 अरब रुपये) से ज्यादा के सामान का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है. कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए इसे इंडियन इकोनॉमी के लिए नए युग की शुरुआत बताया. यह समझौता दोनों देशों के बीच न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि इसके जरिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट तय किया गया है.
पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान दोनों देशों के बीच का व्यापार 25.12 बिलियन डॉलर रहा था. इसमें भारत का पलड़ा भारी था और उसने ब्रिटेन से आयात के मुकाबले 1.76 बिलियन डॉलर का ज्यादा निर्यात किया था. भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए लागू होने के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए राजधानी में भव्य समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ व्यापार के आंकड़े बढ़ाने का सौदा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को बदलने का जरिया है. उन्होंने एक साल बाद इस समझौते के असर का आकलन करने की बात कही.
डील के लागू होने के साथ ही दोनों देशों के कस्टम डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया है. निर्यातकों को 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे हैं और पोर्ट पर कागजी कार्रवाई को बेहद आसान कर दिया गया है. इस आर्थिक और व्यापारिक समझौते (CETA) के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में जबरदस्त फायदा मिलने जा रहा है. एग्रीमेंट के अनुसार भारत से ब्रिटेन जाने वाले कुल निर्यात के 99.5 प्रतिशत हिस्से को पूरी तरह से ड्यूटी-फ्री कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब हुआ कि कपड़ा, चमड़ा, जेम्स-ज्वैलरी से जुड़ा सामान ब्रिटेन के बाजार में बेचने के लिए किसी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी.
कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने का असर यह होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय सामान काफी सस्ते हो जाएंगे. इसका सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों और इकोनॉमी को मिलेगा. इस एग्रीमेंट के बदले भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट को तरजीही बाजार पहुंच दी है. भारत ने अपनी घरेलू इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अधिकतर सामान न पर कस्टम ड्यूटी कटौती को सिस्टेमेटिक तरीके से लागू करने का फैसला किया है.
पीएम मोदी ने भारत-ब्रिटेन के इस व्यापार समझौते के लाइव होने को बेहद अहम और ऐतिहासिक क्षण बताया. एक्स (पहले ट्विटर) पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौते के साथ-साथ दोनों देशों के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने से हमारे आर्थिक संबंध और अधिक गहरे होंगे. यह समझौता हमारे किसानों, एंटरप्रिन्योर, स्टार्टअप्स और एमएसएमई (MSME) को नई ग्लोबल पहचान और ताकत देगा. प्रधानमंत्री ने कहा इस डील से न केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विसेज और इनोवेशन सेक्टर में भी सहयोग मिलेगा.
ट्रेड डील का सबसे बड़ा आकर्षण दोनों देशों के बीच हुआ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी है. इससे भारतीय कंपनियों का ग्लोबल कॉम्पटीशन में भारी सुधार होगा. ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने इस एग्रीमेंट पर बोलते हुए कहा कि साल 2025 में भारत ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और दोनों देशों का सालाना व्यापार 48 बिलियन पाउंड के करीब पहुंच रहा है. मौजूदा समय में दोनों देशों का आपसी निवेश पहले से ही 7 लाख से ज्यादा नौकरियों को सपोर्ट कर रहा है.