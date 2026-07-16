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India-UK FTA: ब्र‍िटेन संग FTA के पहले द‍िन बना र‍िकॉर्ड, भारत ने 1350 करोड़ का क‍िया एक्‍सपोर्ट

India-UK Business: भारत और ब्र‍िटेन के बीच एफटीए लागू होने के पहले द‍िन भारतीय न‍िर्यातकों में जबरदस्‍त उत्‍साह देखा गया. डील के लागू होने के साथ ही दोनों देशों के कस्‍टम ड‍िपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 16, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:42 AM IST
India-UK FTA: ब्र‍िटेन संग FTA के पहले द‍िन बना र‍िकॉर्ड, भारत ने 1350 करोड़ का क‍िया एक्‍सपोर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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