India-UK FTA News: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐत‍िहास‍िक (इकोनॉम‍िक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) लागू होते ही भारतीय निर्यातकों ने ब्र‍िटेन के मार्केट में अपनी धमक बढ़ा दी. इस डील के लागू होने के पहले ही दिन भारत ने ब्रिटेन को 140 मिलियन डॉलर (13.5 अरब रुपये) से ज्यादा के सामान का रिकॉर्ड एक्‍सपोर्ट क‍िया है. कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए इसे इंड‍ियन इकोनॉमी के लिए नए युग की शुरुआत बताया. यह समझौता दोनों देशों के बीच न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि इसके जरिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट तय क‍िया गया है.