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दुनिया के टॉप-5 बैंकों में भारत की एंट्री का टारगेट, जानिए अभी कितनी दूर है देश का बैंकिंग सेक्टर?

PM मोदी ने 2047 तक कम से कम एक भारतीय बैंक को दुनिया के टॉप-5 में शामिल करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए सरकार बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों और विस्तार की तैयारी कर रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 18, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:27 PM IST
दुनिया के टॉप-5 बैंकों में भारत की एंट्री का टारगेट, जानिए अभी कितनी दूर है देश का बैंकिंग सेक्टर?
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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