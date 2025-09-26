Gold Silver Price Today: सोने और चांदी दोनों के ही दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए है. इसका असर आने वाले समय में ज्‍वैलरी की ब‍िक्री पर देखने को म‍िल सकता है. कीमत में तेजी के कारण इस बार फेस्‍ट‍िव सीजन में गोल्‍ड ज्‍वैलरी की बिक्री कम होने की आशंका है. रिकॉर्ड ऊंची कीमत के कारण लोग सस्ते ऑप्‍शन चुन रहे हैं. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्‍ड मार्केट है. लेकिन इस बार मांग में कमी आएगी. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने बताया कि तीन हफ्ते के फेस्‍ट‍िव खरीदारी सीजन में गहनों की मांग पिछले साल के मुकाबले 27% तक कम हो सकती है. बड़े शहरों में लोग कीमत बढ़ने के कारण खरीदारी टाल रहे हैं.

नवरात्रि से द‍िवाली तक खरीदारी का सीजन

भारत में सोना शादी और खास मौकों पर ट्रेडीशनल ग‍िफ्ट है और निवेश का भी पसंदीदा साधन है. नवरात्रि से शुरू होकर द‍िवाली तक खरीदारी का सीजन रहता है. लेकिन इस बार सोने की कीमत प‍िछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा हैं. लोकल मार्केट में 10 ग्राम सोने की कीमत एक लाख रुपये के ऊपर है. ग्‍लोबल मार्केट में भी सोना 3,791.10 डॉलर प्रति औंस की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. लगातार कीमत में आ रही तेजी कारोबार‍ियों के ल‍िए टेंशन का कारण बन रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का ट्रेंड

द‍िवाली से पहले आने वाले धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का ट्रेंड रहता है. इस दिन दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं. भारत में 70% सोने की खपत ज्‍वैलरी के रूप में होती है और सालभर की बिक्री का बड़ा हिस्सा इन्हीं हफ्तों में आता है. लेकिन इस बार कीमत ऊंची होने के कारण लोग लाइट वेट वाले गहने खरीद रहे हैं. दिल्ली के एक ज्वैलर ने बताया क‍ि कीमत बढ़ने के बाद लोग 2 ग्राम जैसे हल्‍के और छोटे गहने ले रहे हैं. भारी गहनों की मांग में कमी आ रही है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की जुलाई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून 2025 में भारत में गहनों की खरीद पिछले साल से 17% कम थी. साल 2025 में कुल सोने की खरीद पांच साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकती है. लोग तय बजट में हल्के या लाइट वेट ज्‍वैलरी चुन रहे हैं. ज्वैलर्स का कहना है कि कस्‍टमर अब सस्ते डिजाइन या चांदी जैसे ऑप्‍शन देख रहे हैं. कुछ लोग पुराने गहनों को रिसाइकिल कर रहे हैं. ज्वैलर्स मांग बढ़ाने के लिए नए ऑफर्स पर भी फोकस कर रहे हैं.