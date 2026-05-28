India Free Trade Deal with Oman : अमेरिका-ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के बीच भारत से एक ऐसी फ्री ट्रेड डील की की है, जिससे उसके हाथ होर्मुज की चाबी लग गई है. भारत को होर्मुज का विकल्प मिल गया है. भारत होर्मुज के संवेदनशील गलियारे में बिना गए व्यापार कर सकेगा. ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के लिए तेल और गैस का आयात आसान हो जाएगा? अगर आसान हो जाएगा तो क्या देश में पेट्रोल-डीजल और LPG सिलेंडर के दाम फिर से कम हो पाएंगे ?

भारत की मेगा डील, 90 फीसदी ट्रेड पर जीरो टैक्स

भारत ने मुस्लिम देश ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है. 1 जून से दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा. बीते साल दिसंबर में भारत और ओमान ने इस डील को साइन किया था. इसके तहत ओमान भारत के बीच 90 फीसदी आयात-निर्यात टैरिफ फ्री हो जाएंगे. दोनों देशों के बीच 10.5 अरब डॉलर का व्यापार होता है. इस डील का सबसे बड़ा फायदा होर्मुज के विकल्प के दौर पर हो सकता है. भारत के लिए ओमान नया लॉजिस्टिक हब बन सकता है.

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होर्मुज का विकल्प बनेगा ओमान ?

ओमान के साथ भारत की ये डील होर्मुज का विकल्प बन सकती है. दरअसल होर्मुज का एक हिस्सा ओमान के पास है. ओमान के दोनों प्रमुख बंदरगाह सलालाह पोर्ट (Salalah Port) और दुक्‍म पोर्ट (Duqm Port) फारस की खाड़ी और होर्मुज के बाहर हैं, जो भारत के लिए एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकते हैं. दुक्‍म पोर्ट ओमान के दक्षिण पश्चिम तट पर है, जो हिंद महासागर से कनेक्ट होता है. दोनों देश बिना होर्मुज गए एक-दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं. वहीं सलालाह और दुक्‍म को भारत अपने हब के तौर पर इस्‍तेमाल कर सकता है. दोनों ही बंदरगाह होर्मुज स्‍ट्रेट से बाहर हैं और हिंद महासागर के रास्‍ते सीधे जुड़े हुए हैं. इस डील की वजह से भारत इन पोर्ट के जरिये खाड़ी देशों के साथ-साथ अफ्रीका और यूरोप तक अपना सामान भेज बिना होर्मुज गलियारे से गुजरे हुए भेज सकता है और मंगवा सकता है. इसलिए एक्सपर्ट इस डील को ट्रेड कॉरिडोर भी कहने लगे हैं. भारत ओमान के रास्‍ते डायवर्ट करके निर्यात-आयात कर सकता है. इससे होर्मुज के संवेदनशील रास्ते पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी. भारत को खाड़ी देशों, अफ्रीका, यूरोप से कारोबार करने लिए नया रास्ता मिल जाएगा.

...तो क्या पेट्रोल-डीजल के दाम गिरेंगे ?

भारत को अगर होर्मुज का विकल्प मिल गया तो क्या तेल और गैस के दाम गिरेंगे ? ये फैसला इतना आसान नहीं है. ओमान तय से तेल और गैस टैंकर की आवाजाही कैसी रहती है, कितना तेल आयात हो पाता है, शिपिंग कॉस्ट, शिपमेंट इंश्योरेंस और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम ...ऐसे कई फैक्टर्स हैं, जो भारत में पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का निर्धारण करती हैं. यानी ये जरूरी नहीं है कि 1 जून से ओमान के साथ FTA लागू होने के बाद देश में तेल के दाम गिर जाएंगे.