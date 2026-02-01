Advertisement
trendingNow13093338
Hindi Newsबिजनेसकैसा था भारत का 165 साल पुराना बजट? चमड़े की थैली का क्या है रहस्य...; जानें पूरा सच!

कैसा था भारत का 165 साल पुराना बजट? चमड़े की थैली का क्या है रहस्य...; जानें पूरा सच!

India's first budget: दुनिया का पहला आधुनिक बजट 1733 में ब्रिटेन में सर रॉबर्ट वॉलपोल ने पेश किया था. वहीं भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया और इसी में पहली बार 200 रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर इनकम टैक्स लगाया गया था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसा था भारत का 165 साल पुराना बजट? चमड़े की थैली का क्या है रहस्य...; जानें पूरा सच!

India's first budget: आज 1 फरवरी है और देश की निगाहें नए बजट पर टिकी हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बजट के एक-एक शब्द पर शेयर बाजार और आम आदमी की सांसें अटक जाती हैं, उसकी शुरुआत एक मजाक से हुई थी? 1733 में ब्रिटेन की संसद में जब एक चमड़े का बैग खुला, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतिहास रचने जा रहा है. भारत में 200 रुपये कमाने वालों पर टैक्स लगाने से लेकर कागजी नोट छापने तक, बजट का इतिहास किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है. आज हम आपको डिटेल से पूरा इतिहास बताएंगे.

बहुत कम लोग जानते हैं कि आधुनिक बजट की परंपरा ब्रिटेन से शुरू हुई थी. साल 1733 में ब्रिटेन के नेता सर रॉबर्ट वॉलपोल ने संसद में सरकार का वित्तीय ब्योरा पेश किया था. उन्हें ब्रिटेन का पहला वास्तविक प्रधानमंत्री भी कहा जाता है. यही दस्तावेज दुनिया का पहला औपचारिक बजट माना जाता है. उस समय इसका मकसद सरकार की कमाई और खर्च को जनता के सामने रखना था. बाद में यही तरीका पूरी दुनिया में अपनाया गया. आज जिस बजट को हम देखते हैं. उसकी जड़ें वहीं से मानी जाती है.

कहां से आया था बजट शब्द?
बजट शब्द की कहानी भी दिलचस्प है. यह शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बोजेत्ते से आया है. इसका मतलब होता है चमड़े का छोटा बैग, कहा जाता है कि सर रॉबर्ट वॉलपोल अपने वित्तीय कागज एक चमड़े के बैग में रखकर संसद लाते थे. जब उन्होंने उन्होंने बैग खोला तो पत्रकारों ने मजाक में कहा कि आज बजट खुल गया है. यहीं से बजट शब्द चलन में आया. धीरे धीरे ये शब्द सरकारी आय और खर्च के पूरे दस्तावेज का नाम बन गया. आज पूरी दुनिया इसी शब्द का इस्तेमाल करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां से आई थी हर साल बजट पेश करने की परंपरा?
साल 1733 में वॉलपोल ने एक्साइज बिल पेश किया था. इस बिल का मकसद शराब और तंबाकू पर टैक्स चोरी को रोकना था. सरकार अपने खजाने को मजबूत करना चाहती थी. उस समय इस प्रस्ताव का काफी विरोध हुआ. लोग सरकार के फैसलों से नाराज भी हुए. लेकिन इसी कदम ने वार्षिक वित्तीय योजना की नींव रखी. आगे चलकर हर साल बजट पेश करने की परंपरा बनी. यही व्यवस्था आज दुनिया के ज्यादातर देशों में अपनाई जाती है.

भारत का पहला बजट?
इसके बाद हम भारत के पहले बजट की बात करते हैं. भारत में पहला बजट ब्रिटिश शासन के दौरान पेश किया गया था. यह बजट 7 अप्रैल 1860 को लाया गया था. इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने पेश किया था. उस समय 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार का खजाना काफी खाली हो चुका था. इसी वित्तीय संकट को संभालने के लिए जेम्स विल्सन को भारत भेजा गया था. वह प्रसिद्ध पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के संस्थापक भी थे.

200 रुपये से ज्यादा आय वालों पर लगता था टैक्स 
जेम्स विल्सन ने वायसराय की परिषद के सामने भारत का पहला बजट रखा था. इसी बजट में भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था. जिन लोगों की सालाना आय 200 रुपये से ज्यादा थी. उन पर यह कर लगाया गया. सरकार के खर्च को कम करने के लिए सेना के बजट में बड़ी कटौती का प्रस्ताव रखा गया. उस समय यह एक बड़ा और साहसिक फैसला माना गया. इसका मकसद सरकारी खजाने को फिर से मजबूत करना था.

कारोबार करने के लिए लाइसेंस की फीस अलग से 
जेम्स विल्सन ने व्यापार से जुड़े कई नए कर भी लागू किए. उन्होंने लाइसेंस टैक्स और ड्यूटी का प्रस्ताव रखा था. यानी कारोबार करने के लिए लाइसेंस फीस देना जरूरी किया गया था. विदेश से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क को बेहतर बनाया गया. इसी बजट में भारत में कागजी मुद्रा की व्यवस्था की नींव भी रखी गई. पहली बार नोट छापने की सरकारी व्यवस्था शुरू हुई. इससे भारत की वित्तीय प्रणाली में बड़ा बदलाव आया. आगे चलकर यही व्यवस्था आधुनिक बैंकिंग का आधार बनी थी.

भारतीय बजट के जनक कौन थे?
इन्हीं ऐतिहासिक फैसलों के कारण जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है. उन्होंने बहुत कम समय में भारत की वित्तीय व्यवस्था को नई दिशा दी. लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके. अगस्त 1860 में पेचिश की बीमारी से उनका निधन हो गया. कोलकाता में उन्होंने अंतिम सांस ली. फिर भी भारत के बजट इतिहास में उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है. क्योंकि उन्होंने भारत में बजट और आयकर प्रणाली की शुरुआत की थी.

यह भी पढ़ें: पहले सीना ठोकर ट्रंप का किया विरोध, अब चीन से मदद मांगने जा रहे कीर स्टार्मर, अमेरिका- ब्रिटेन में खुलकर होगी दुश्मनी या बचा लेंगे शी जिनपिंग?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
Union Budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
India Arab Meeting
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
Bengaluru
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?