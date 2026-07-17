2 घंटे में 90 KM का सफर, किराया सिर्फ ₹5...डीजल, बिजली वाली ट्रेनों से कितनी अलग है 'नीली रेल'? हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी इकोनॉमिक्स

Hydrogen train: 17 जुलाई को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो गई. सबसे पहले हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच 89 KM पर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और हाइड्रोजन गैस से चलने वाली देश की पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ रही. डीजल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेन कितनी किफायती है? रेलवे की बाकी ट्रेनों से कितनी अलग है? कैसे हाइड्रोजन कैसे से ये ट्रेन चलती है और भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाइड्रोजन ट्रेन के नफा-नुकसान का पूरा इकोनॉमिक्स को समझते हैं...
सबसे पहले जर्मनी , उसके बाद जापान, चीन, फ्रांस और अमेरिका के बाद अब भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगी है. बिना डीजल, बिजली के चलने वाली इस ट्रेन को हाइड्रोजन गैस की मदद से चलाया जाता है. ट्रेनों में हाइड्रोजन भरने के लिए जींद में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र बनाया गया है. जहां पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है. तैयार हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले टैंकों में जमा किया जाता है. वहां से खास फ्यूलिंग स्टेशन से इसे ट्रेनों में भरा जाता है. जब ये हाइड्रोजन बाहर की हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करता है, तो उससे बिजली और पानी बनती है. यही बिजली ट्रेन को चलाती है.
भारत ने फरवरी 2022 में 'नेशनल हाइड्रोजन मिशन' का ऐलान किया था, जिसके तहत साल 2030 तक हर साल 50 लाख टन 'ग्रीन हाइड्रोजन' का प्रोडक्शन करना है. फरवरी 2023 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा था कि 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' स्कीम के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो गई है. कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हाइड्रोजन मिशन जरूरी है.
वहीं, भारत में अभी भी कई रेलवे रूट्स ऐसे हैं, जहां रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण (Electrification) भौगोलिक तौर पर चुनौतिपूर्ण है. ऐसी जगहों पर हाइड्रोजन ट्रेनें स्वच्छ विकल्प बन सकती हैं. वहीं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, नेट-ज़ीरो , नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को समर्थन देने के लिए ये जरूरी है. भारत ने साल 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का टारगेट तय किया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों जैसी शून्य-उत्सर्जन (Zero-Emission) तकनीक बेहद उपयोगी है.
हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने में करीब 80 करोड़ रुपये का खर्च आया है, जबकि रूट और फ्यूल स्टेशन तैयार करने में 70 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपये का बजट था. हालांकि रेलवे ने नई ट्रेन बनाने के बजाए DEMU ट्रेनों को मॉडिफाई किया है, जिसकी वजह से परियोजना की लागत 150 करोड़ रुपये से घटकर 111.83 करोड़ रुपये रह गई है.
1. हाइड्रोजन ट्रेन बिना डीजल, बिजली के चलती है. यानी जैविक ईंधन पर निर्भरता कम होगी.
2. हाइड्रोजन ट्रेन से जीरो प्रदूषण से कार्बन उत्सर्जन में कमी और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूती मिलती है.
3. रेलवे के डीकार्बोनाइजेशन मिशन को बल मिलेगा.
4. भारत को 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका.
5. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, तेल का आयात कम होगा, देश ऊर्जा में सुरक्षित होगा.
6. आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी.
हाइड्रोजन की ऊंची लागत हाइड्रोजन ट्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. ग्रीन हाइड्रोजन अभी डीजल और बिजली की तुलना में काफी महंगा है. 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने में 3.50 से 6.00 डॉलर का खर्च आता है. भारत में इसकी कीमत 350 से 450 रुपये प्रति किलो तक जा सकती है. हालांकि कीमत क्षेत्र और प्रोसेस पर निर्भर करती है.
हाइट्रोजन को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करना और उसे स्टोर करना खर्चीला प्रोसेस है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल डीजल इंजन के मुकाबले काफी महंगे होते हैं. हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए खास तरह की रिफ्यूलिंग स्टेशन तैयार करना होता है. हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी परिवहन नेटवर्क, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए बड़े निवेश और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. जिसकी वजह से वर्तमान में हाइड्रोजन ट्रेन डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेनों के मुकाबले महंगा है.
अगर डीजल, बिजली और हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने का खर्च समझने की कोशिश करें, तो बिजली से चलने वाली ट्रेनों को 1 किलोमीटर चलने में करीब 6.50 यूनिट बिजली चाहिए, जो करीब 130 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है.
डीजल इंजन का माइलेज अलग-अलग होता है, जो ट्रेन में लगे डिब्बों पर निर्भर करता है.12 डिब्बों की पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाले इंजन को किलोमीटर चलने में 6 लीटर डीजल लगते हैं. अगर एवरेज 90 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की कीमत लें, तो करीब 500 से 540 रुपये के करीब आता है. यानी डीजल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रेन ज्यादा किफायती और नेचर फ्रेंडली भी है.
हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कीमत 300-400 रुपये प्रति किलोग्राम है. ग्रीन हाईड्रोजन का उत्सजर्न महंगा होने की वजह से फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाना डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन फिलहाल ये प्राइमरी स्टेज में है. जैसे-जैसे ग्रीन हाईड्रोजन का स्केल बढ़ेगा, लागत कम होती चली जाएगी.
एडवांस्ड हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने के बावजूद भी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया लोगों के लिए काफी कम है. जींद सोनीपत रूट पर किराया 5 से 25 रुपये के बीच है. एक साथ 2600 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. पढें- पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगातः न बिजली का तार-न डीजल का खर्चा, 2600 लोग एक साथ करेंगे सफर
आज भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा दिन है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं।
प्रभूतं कार्यमल्पं वा यन्नरः कर्तुमिच्छति।
सर्वारम्भेण तत् कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते।। pic.twitter.com/aAbVNt9GCb
— Narendra Modi (@narendramodi) July 17, 2026