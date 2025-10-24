Advertisement
Ola-Uber की 'लूट' पर लगेगा ब्रेक! मोदी सरकार ने शुरू की अपनी टैक्सी सेवा, टक्कर देने आ रही 'Bharat Taxi'

Bharat Taxi Service News: देश में टैक्सी सर्विस के मामले में अपनी मनमानी चलाते आ रहे विदेशी कंपनियों ओला-ऊबर के दिन अब लदने वाले हैं. मोदी सरकार ने देश की पहली देसी टैक्सी सर्विस लॉन्च कर दी है. इस सर्विस के लिए 300 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:29 PM IST
प्रतीकात्मक
प्रतीकात्मक

How will Bharat Taxi Compete with Ola Uber: सालों से देशभर के लोग ओला-ऊबर जैसी ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं की दादागिरी से परेशान थे. कभी मनमाने किराये, कभी अचानक राइड रद्द, तो कभी सर्ज प्राइसिंग के नाम पर लूट. यात्रियों की ही नहीं, ड्राइवरों की भी हालत खराब थी. मेहनत वही करते, पर उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनियों के कमीशन में चला जाता. लेकिन अब तस्वीर बदलने जा रही है. भारत सरकार ने 'भारत टैक्सी' नाम से देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है.

यह कोई विदेशी कंपनी नहीं है और न ही कोई निजी कॉरपोरेट प्रोजेक्ट है बल्कि ड्राइवरों की अपनी संस्था है. इसे केंद्रीय सहयोग मंत्रालय और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के तहत विकसित किया गया है, जिससे देशभर के ड्राइवरों को उनकी मेहनत का पूरा सम्मान और यात्रियों को भरोसेमंद सेवा मिल सके.

ड्राइवरों को मिलेगा पूरा हक़, कोई कमीशन नहीं

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ड्राइवरों को अपनी हर कमाई पर पूरा अधिकार होगा. अब उन्हें किसी कंपनी को 20–25% कमीशन नहीं देना पड़ेगा. इसके बजाय वे बस एक मामूली सदस्यता शुल्क देंगे. जिसे वे दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रूप में चुन सकेंगे.

यह मॉडल पूरी तरह 'सहकारी भावना' पर आधारित होगा. जहां हर सदस्य भागीदार है, मालिक भी है और लाभार्थी भी. सरकार का मानना है कि इस मॉडल से न सिर्फ ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी.

यात्रियों के लिए सस्ती, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवा

भारत टैक्सी का उद्देश्य सिर्फ ड्राइवरों को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि यात्रियों को भी बेहतर अनुभव देना है. अब न कोई 'सर्ज प्राइसिंग', न कोई 'कैंसलेशन का बहाना' और न ही किराये में मनमानी. किराया पारदर्शी सरकारी मानकों के अनुसार तय होगा. जबकि लोगों को पूरी जवाबदेही के साथ साफ-सुथरी राइड और सुरक्षित यात्रा मिलेगी. 

प्रत्येक टैक्सी में जीपीएस ट्रैकिंग, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और 24x7 हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं होंगी. यात्रियों को ड्राइवर का नाम, फोटो, वाहन नंबर और किराया बुकिंग करते ही ऐप पर दिखाई देगा, जिससे उन्हें यात्रा में कोई आशंका या असुरक्षा न रहे.

नवंबर में दिल्ली से शुरुआत, फिर देशभर में विस्तार

'भारत टैक्सी' का पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2025 से दिल्ली में शुरू होगा, जहां 650 टैक्सियां और उनके मालिक-ड्राइवर इस मिशन का हिस्सा बनेंगे. दिसंबर से यह सेवा मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी शुरू होगी. पहले ही चरण में 5,000 ड्राइवर, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, इस अभियान से जुड़ेंगे.

सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत टैक्सी सभी प्रमुख मेट्रो शहरों में सक्रिय हो और 2030 तक देशभर में 1 लाख ड्राइवरों को जोड़ा जाए. आने वाले वर्षों में यह सेवा ज़िला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचेगी, ताकि हर नागरिक तक सुलभ और सस्ती यात्रा पहुंच सके.

'सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड' करेगी संचालन

भारत टैक्सी को चलाने के लिए जून 2025 में सरकार ने 'सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड' की स्थापना की थी. इस उद्यम को ₹300 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरू किया गया है. यह किसी निजी मालिक के नियंत्रण में नहीं होगी, बल्कि हर सदस्य ड्राइवर इसका सह-स्वामी होगा.

इस संस्था की निगरानी के लिए एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है, जिसका नेतृत्व मूल (Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation) के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता कर रहे हैं. उनके साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के उप-प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता उपाध्यक्ष की भूमिका में हैं. 

तकनीक में भी देसी ताकत

भारत टैक्सी का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म 'मेक इन इंडिया' सिद्धांत पर बनाया जा रहा है. इसका मोबाइल ऐप NeGD (National e-Governance Division) की देखरेख में तैयार हो रहा है, जो पूरी तरह से भारतीय सर्वरों पर चलेगा. इससे डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित होंगी.

ऐप में वॉलेट, यूपीआई पेमेंट, SOS बटन, और पारिवारिक ट्रैकिंग फीचर जैसी आधुनिक सुविधाएँ भी शामिल होंगी. इससे यात्रियों को डिजिटल सुविधा मिलेगी और ड्राइवरों को ऑनलाइन पेमेंट का सीधा लाभ होगा.

महिलाओं के लिए विशेष पहल

भारत टैक्सी में महिलाओं को भी बराबर अवसर दिए जा रहे हैं. पहले चरण में ही सैकड़ों महिला ड्राइवर जुड़ने वाली हैं. इसके लिए सरकार विशेष 'शक्ति स्कीम' चला रही है, जिसके तहत महिला ड्राइवरों को टैक्सी खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण और प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इसके साथ ही रात में महिलाओं के लिए सुरक्षित राइड सुनिश्चित करने के लिए महिला-विशेष टैक्सी लाइन की भी योजना बनाई जा रही है. जिसमें महिला ड्राइवर ही महिला यात्रियों को सेवा देंगी.

हरित भारत की ओर कदम

भारत टैक्सी के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को प्राथमिकता दी जाएगी. पहले चरण में ही लगभग 30% टैक्सियाँ इलेक्ट्रिक होंगी, ताकि प्रदूषण घटे और ईंधन पर निर्भरता कम हो. ड्राइवरों को ईवी खरीदने के लिए सरकारी सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता भी दी जाएगी.

आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम

'भारत टैक्सी' सिर्फ एक परिवहन सेवा नहीं — यह आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर एक क्रांतिकारी कदम है. यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि सृजनकर्ता बनना चाहता है. जहां अब तक विदेशी ऐप्स भारतीय बाज़ार पर हावी थे, वहीं अब देश अपनी सेवा खुद चला रहा है, जो कि अपने लोगों द्वारा और अपने लोगों के लिए होगी. यह पहल ड्राइवरों को सम्मान, यात्रियों को सुविधा, और देश को आत्मगौरव दिलाने वाली है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

