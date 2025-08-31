सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, जानें खासियत

भारत में सड़क यातायात को और भी स्मार्ट और तेज बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के द्वारा भारतीय हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) और ICICI बैंक के साथ मिलकर देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है.

यह सिस्टम खासतौर पर गुजरात के चोर्यासी शुल्क प्लाजा में एनएच-48 पर लागू किया जाएगा, जो देश का पहला बिना बैरियर वाला टोल प्लाजा होगा. इस टोलिंग सिस्टम की खासियत यह होगी कि इससे वाहन चालकों को बिना रुके टोल का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी.

नया टोलिंग सिस्टम क्या है?

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) एक डिजिटल टोलिंग सिस्टम होगा, जिसमें वाहन बिना रुके और बिना बैरियर के टोल प्लाजा को पार करेंगे. इसमें उच्च तकनीक वाले RFID रीडर्स और ANPR (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर) कैमरे का उपयोग किया जाएगा. ये कैमरे वाहनों के FASTag और पंजीकरण नंबर को स्कैन करेंगे, और टोल का भुगतान तुरंत हो जाएगा, बिना ट्रैफिक जाम या वाहन के रुके.

सफर होगा तेज और सुविधाजनक

ऐसा बताया जा रहा है कि इस नई प्रणाली से यात्रा का समय कम होगा और ईंधन की बचत भी होगी. यह टोल संग्रह प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक होगी, और इससे टोल राजस्व में सुधार होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी.

देशभर में योजना का विस्तार

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, NHAI की योजना है कि इस मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को देश के 25 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर लागू किया जाए. इसके तहत, गुजरात के चोर्यासी के अलावा, हरियाणा के घरौंदा शुल्क प्लाजा में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर भी इस प्रणाली को लागू करने के लिए समझौता किया गया है. इसके बाद इस प्रणाली को पूरे देश में फैलाने की योजना है.

NHAI अध्यक्ष का बयान

इस अवसर पर NHAI के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव ने कहा, "यह समझौता हमारे टोलिंग सिस्टम को आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह तकनीक आधारित बदलाव न केवल यात्रियों के लिए सहूलियत लाएगा, बल्कि टोल संग्रह को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा."

