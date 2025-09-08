साढ़े 11 घंटे में दिल्ली से पटना, दिवाली-छठ से पहले रेलवे का बिहार को बड़ा तोहफा, इन शहरों में भी दौड़ेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
भारतीय रेलवे 2025 में दिवाली से पहले देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस शुरू करने जा रही है. ये एक प्रीमियम ट्रेन होगी, जिसे रात की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 03:40 PM IST
India first Vande Bharat Sleeper Express: भारतीय रेलवे 2025 में दिवाली से पहले देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस शुरू करने जा रही है. ये एक प्रीमियम ट्रेन होगी, जिसे रात की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है. नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन स्वदेशी कवच एंटी-कोलिजन सिस्टम, क्रैश-प्रूफ कोच डिजाइन, कपलर और एंटी-क्लाइंबर जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस है. इसके अलावा हर कोच में CCTV कैमरे लगाए गए हैं. यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान ध्यान दिया गया है.

ये ट्रेन दिल्ली और पटना को प्रयागराज के रास्ते जोड़ेगी, जिससे यात्रा का समय 12-17 घंटे से घटकर 11.5 घंटे हो जाएगा और यात्रियों को ट्रेन के किराए में हवाई यात्रा जैसा आराम मिलेगा.

इस नए मॉडल को विशेष रूप से रात की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है. 180 किमी/घंटा की अधिकतम स्पीड के साथ इस ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा का समय आधा होने की उम्मीद है. ट्रेन के पटना से रात 8 बजे और अगले दिन सुबह 7.30 बजे दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को रात में यात्रा करने और समय बचाने में मदद मिलेगी. दिल्ली से वापसी की यात्रा भी इसी तरह के रात के शेड्यूल पर होगी.

कितना होगा किराया?

इस ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस से 10-15% अधिक होने की संभावना है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कम यात्रा समय और बेहतर सुविधाओं के कारण टिकट की कीमत में ये अंतर सही है. हवाई यात्रा की तुलना में, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस यात्रियों को कम खर्च में आरामदायक यात्रा का ऑप्शन देगी.

सिर्फ 11.5 घंटों में दिल्ली से पटना 

दिल्ली-पटना रूट देश के सबसे व्यस्त रूटों में से एक है, खासकर त्योहारों के मौसम में जब लाखों लोग राजधानी और बिहार के बीच यात्रा करते हैं. वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस से भीड़ कम होने, यात्रियों को तेज यात्रा का ऑप्शन मिलने और बिहार और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है. अधिकारियों का मानना ​​है कि इससे व्यापार यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा.

रेलवे के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से पटना जाने वाली स्लीपर वंदे भारत प्रयागराज और वाराणसी होते हुए जाएगी और सिर्फ 11 घंटे 30 मिनट में यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी. मौजूदा ट्रेनों में आमतौर पर अभी 12 से 17 घंटे लगते हैं.

2019 में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की प्रमुख सर्विस में से एक बन गई है. देश में सात मार्गों पर चल रही ये सेमी-हाई स्पीड ट्रेनें अपनी गति, सुरक्षा और आराम के कारण यात्रियों में काफी लोकप्रिय हैं. स्लीपर वर्जन शुरू करने से सरकार का मकसद इस सर्विस का दायरा बढ़ाना है, खासकर लंबी दूरी के उन रूट पर जहां रात में यात्रा आम है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट 

अभी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट तय नहीं हुआ है. रेलवे बोर्ड इस बारे में आने वाले समय में निर्णय लेगा. ये नई ट्रेन नई दिल्ली-भोपाल, नई दिल्ली-अहमदाबाद, जैसे लोकप्रिय रूट्स पर चलाई जा सकती है.

 

 

 

