Advertisement
trendingNow13069718
Hindi Newsबिजनेसनए साल में झटका, 14 महीने बाद व‍िदेशी मुद्रा भंडार में क्‍यों आई बड़ी ग‍िरावट; 10 अरब डॉलर टूटा

नए साल में झटका, 14 महीने बाद व‍िदेशी मुद्रा भंडार में क्‍यों आई बड़ी ग‍िरावट; 10 अरब डॉलर टूटा

Forex Reserves Update: सोने की कीमत में तेज गिरावट से गोल्ड रिजर्व 2.1 अरब डॉलर घटकर 111.26 अरब डॉलर रह गया. फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) भी 7.6 अरब डॉलर कम होकर 552 अरब डॉलर पर आ गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल में झटका, 14 महीने बाद व‍िदेशी मुद्रा भंडार में क्‍यों आई बड़ी ग‍िरावट; 10 अरब डॉलर टूटा

India Forex Reserve: नया साल 2026 शुरू होते ही विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हाल‍िया आंकड़ों के अनुसार 2 जनवरी 2026 को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेक्‍स र‍िजर्व (Forex Reserves) 9.8 अरब डॉलर (करीब 10 अरब) घटकर 686.80 अरब डॉलर रह गया. पिछले 14 महीने के दौरान यह सबसे बड़ी वीकली गिरावट बताई जा रही है. आइए जानते हैं 10 अरब डॉलर की बड़ी ग‍िरावट आने के पीछे का कारण-

फॉरेक्‍स र‍िजर्व में क्‍यों आई ग‍िरावट?

विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में ग‍िरावट का कारण आरबीआई (RBI) का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप है. प‍िछले कुछ द‍िनों में डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से नीचे गया. ऐसे में आरबीआई (RBI) ने रुपये पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लि‍ए 7 अरब डॉलर की ब‍िक्री इसल‍िए कर दी, ताकि रुपया ज्यादा न गिरे. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेन गुप्ता ने बताया "RBI ने कैपिटल आउटफ्लो (पैसे का बाहर जाना) से निपटने के लिए डॉलर बेचें हैं. इसके अलावा गोल्ड की कीमत में 4.4% गिरावट से भी फॉरेक्‍स र‍िजर्व नीचे आया है."

Add Zee News as a Preferred Source

गोल्ड र‍िजर्व भी नीचे आया
सोने की कीमत में तेज गिरावट से गोल्ड रिजर्व 2.1 अरब डॉलर घटकर 111.26 अरब डॉलर रह गया. फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) भी 7.6 अरब डॉलर कम होकर 552 अरब डॉलर पर आ गया. एसडीआर (SDR) और आईएमएफ (IMF) पोजीशन में मामूली कमी आई है. साल 2025 के दौरान रुपया सबसे ज्‍यादा 4.74% टूट गया. जनवरी 2026 में रुपये में अब तक 0.32% की गिरावट आई है. कॉरपोरेट्स की डॉलर डिमांड, US ट्रेड डील में देरी और FII आउटफ्लो के कारण ग‍िरावट देखी जा रही है.

रुपये को बचाने के ल‍िये इंटरवीन करेगा RBI
जानकारों का कहना है कि RBI कोई खास लेवल टारगेट नहीं करता. लेकिन ज्यादा वोलेटिलिटी रोकने के लिए इंटरवीन करता रहेगा. STCI के चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य व्यास ने कहा क‍ि रुपये के गिरने पर RBI जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेगा ताकि बाजार में न‍िवेशक शॉक्‍ड न हों. सितंबर 2024 में फॉरेक्‍स र‍िजर्व रिकॉर्ड 705 अरब डॉलर पर पहुंच गया. आने वाले समय में ग्लोबल अन‍िश्‍च‍ितता से रुपया और कमजोर हो सकता है. आरबीआई (RBI) की तरफ से रुपये को बचाए रखने के लिए हस्‍तक्षेप जारी रहेगा. इकोनॉमी के ल‍िए यह चुनौती बनी हुई है लेक‍िन RBI के पास अभी भी मजबूत बफर है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Forex reserves

Trending news

... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर