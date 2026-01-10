India Forex Reserve: नया साल 2026 शुरू होते ही विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हाल‍िया आंकड़ों के अनुसार 2 जनवरी 2026 को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेक्‍स र‍िजर्व (Forex Reserves) 9.8 अरब डॉलर (करीब 10 अरब) घटकर 686.80 अरब डॉलर रह गया. पिछले 14 महीने के दौरान यह सबसे बड़ी वीकली गिरावट बताई जा रही है. आइए जानते हैं 10 अरब डॉलर की बड़ी ग‍िरावट आने के पीछे का कारण-

फॉरेक्‍स र‍िजर्व में क्‍यों आई ग‍िरावट?

विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में ग‍िरावट का कारण आरबीआई (RBI) का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप है. प‍िछले कुछ द‍िनों में डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से नीचे गया. ऐसे में आरबीआई (RBI) ने रुपये पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लि‍ए 7 अरब डॉलर की ब‍िक्री इसल‍िए कर दी, ताकि रुपया ज्यादा न गिरे. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेन गुप्ता ने बताया "RBI ने कैपिटल आउटफ्लो (पैसे का बाहर जाना) से निपटने के लिए डॉलर बेचें हैं. इसके अलावा गोल्ड की कीमत में 4.4% गिरावट से भी फॉरेक्‍स र‍िजर्व नीचे आया है."

गोल्ड र‍िजर्व भी नीचे आया

सोने की कीमत में तेज गिरावट से गोल्ड रिजर्व 2.1 अरब डॉलर घटकर 111.26 अरब डॉलर रह गया. फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) भी 7.6 अरब डॉलर कम होकर 552 अरब डॉलर पर आ गया. एसडीआर (SDR) और आईएमएफ (IMF) पोजीशन में मामूली कमी आई है. साल 2025 के दौरान रुपया सबसे ज्‍यादा 4.74% टूट गया. जनवरी 2026 में रुपये में अब तक 0.32% की गिरावट आई है. कॉरपोरेट्स की डॉलर डिमांड, US ट्रेड डील में देरी और FII आउटफ्लो के कारण ग‍िरावट देखी जा रही है.

रुपये को बचाने के ल‍िये इंटरवीन करेगा RBI

जानकारों का कहना है कि RBI कोई खास लेवल टारगेट नहीं करता. लेकिन ज्यादा वोलेटिलिटी रोकने के लिए इंटरवीन करता रहेगा. STCI के चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य व्यास ने कहा क‍ि रुपये के गिरने पर RBI जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेगा ताकि बाजार में न‍िवेशक शॉक्‍ड न हों. सितंबर 2024 में फॉरेक्‍स र‍िजर्व रिकॉर्ड 705 अरब डॉलर पर पहुंच गया. आने वाले समय में ग्लोबल अन‍िश्‍च‍ितता से रुपया और कमजोर हो सकता है. आरबीआई (RBI) की तरफ से रुपये को बचाए रखने के लिए हस्‍तक्षेप जारी रहेगा. इकोनॉमी के ल‍िए यह चुनौती बनी हुई है लेक‍िन RBI के पास अभी भी मजबूत बफर है.