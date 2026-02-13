Advertisement
देश के खजाने में सेंध! अर्थव्यवस्था को झटका, फॉरेक्स रिजर्व $6.7 बिलियन गिरकर $717.06 बिलियन पहुंचा

देश के खजाने में सेंध! अर्थव्यवस्था को झटका, फॉरेक्स रिजर्व $6.7 बिलियन गिरकर $717.06 बिलियन पहुंचा

6 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $6.711 बिलियन घटकर $717.064 बिलियन रह गया है. RBI ने कहा कि सप्ताह के दौरान गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $14.208 बिलियन घटकर $123.476 बिलियन हो गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 06:20 PM IST
देश के खजाने में सेंध! अर्थव्यवस्था को झटका, फॉरेक्स रिजर्व $6.7 बिलियन गिरकर $717.06 बिलियन पहुंचा

India’s Foreign Exchange Reserves:  आर्थिक मोर्चे पर देश को एक बड़ा झटका लगा है. विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में इस हफ्ते बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इससे अब बाजार और नीति निर्माताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं. RBI ताजा आंकड़ों के अनुसार भंडार में अरबों डॉलर की कमी आई है. ये वैश्विक आर्थिक दबाव, डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेश में उतार-चढ़ाव का संकेत माना जा रहा है. शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जारी डेटा के मुताबिक, 6 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $6.711 बिलियन घटकर $717.064 बिलियन रह गया है.

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में रिजर्व $14.361 बिलियन बढ़कर $723.774 बिलियन के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया था. RBI के डेटा से पता चला कि 6 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते के दौरान फॉरेन करेंसी एसेट्स ( रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा है) $7.661 बिलियन बढ़कर $570.053 बिलियन हो गए.

गोल्ड रिजर्व की वैल्यू घटी

RBI ने कहा कि सप्ताह के दौरान गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $14.208 बिलियन घटकर $123.476 बिलियन हो गई है. सेंट्रल बैंक ने कहा कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) $132 मिलियन घटकर $18.821 बिलियन हो गए. RBI के डेटा के मुताबिक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) में भारत की रिजर्व पोजीशन भी रिपोर्टिंग हफ़्ते में $32 मिलियन घटकर $4.715 बिलियन हो गई है. फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का अहम पैमाना होता है, ऐसे में इसकी गिरावट रुपये की स्थिरता और आयात क्षमता पर असर डाल सकती है.

RBI ने कहा है कि सोने की कीमत में भारी गिरावट के बाद 810 टन से अधिक गोल्ड की होल्डिंग की कीमत भी $14.2 बिलियन की भारी गिरावट के साथ $123.47 बिलियन रह गई.-इससे पिछले सप्ताह की कीमत में हुई बढ़ोतरी पूरी तरह खत्म हो गई.

 

