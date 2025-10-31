Advertisement
आर्थिक मोर्चे पर झटका! देश की तिजोरी खाली, विदेशी मुद्रा भंडार में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट

 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में 6.92 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:25 PM IST
India's foreign exchange reserves: दिवाली के बाद आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर मिली है. देश के फॉरे​क्स रिजर्व से गिरावट देखने को मिली है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's foreign exchange reserves) गिरकर 695.36 बिलियन डॉलर रह गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में 6.92 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है. 

पिछले हफ्ते यानी 17 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में भंडार में 4.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे कुल रिजर्व 702.28 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (Foreign Currency Assets), जो कुल भंडार का बड़ा हिस्सा होती हैं. ये 3.86 अरब डॉलर घटकर 566.54 अरब डॉलर रह गईं.

हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में रिजर्व लगातार बढ़ रहा था. पिछले महीने 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में ये 4.03 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था, जबकि इससे पहले के सप्ताह में ये 3.51 बिलियन डॉलर बढ़ा था. 

गोल्ड रिजर्व में गिरावट

RBI ने कहा कि इस हफ्ते गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 3.01 बिलियन डॉलर घटकर 105.536 बिलियन डॉलर रह गई. RBI ने बताया कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) 58 मिलियन डॉलर कम होकर 18.664 बिलियन डॉलर रह गए. वहीं, IMF में भारत की रिजर्व पोजिशन 60 लाख डॉलर बढ़कर 4.608 बिलियन डॉलर हो गई.

गोल्ड रिजर्व ने बनाया था रिकॉर्ड

RBI के मुताबिक, 10 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 3.595 अरब डॉलर बढ़कर 102.365 अरब डॉलर हो गया था.  बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई थी, जो कि पहले 7 प्रतिशत थी. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 2025 के पहले नौ महीनों में से केवल चार महीनों में ही सोना खरीदा, जबकि 2024 में लगभग हर महीने में इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी. जनवरी से सितंबर तक कुल खरीद केवल 4 टन रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में हुई 50 टन की तुलना में काफी कम है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

India's forex reserves

Trending news

