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Hindi NewsबिजनेसForex Reserve: रुपया संभालने के चक्‍कर में खाली हुआ देश का व‍िदेशी मुद्रा भंडार, 30 द‍िन में इतने लाख करोड़ की चपत

Forex Reserve: रुपया संभालने के चक्‍कर में 'खाली' हुआ देश का व‍िदेशी मुद्रा भंडार, 30 द‍िन में इतने लाख करोड़ की चपत

India Forex Reserve: जब से युद्ध शुरू हुआ है भारत को अलग-अलग आर्थ‍िक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ रहा है. शेयर बाजार ग‍िरने के साथ ही देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार को सबसे ज्‍यादा नुकसान हुआ है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:26 PM IST
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एक हफ्ते में व‍िदेशी मुद्रा भंडार 10 ब‍िलि‍यन डॉलर से ज्‍यादा ग‍िर गया. (Photo Credit: AI)
एक हफ्ते में व‍िदेशी मुद्रा भंडार 10 ब‍िलि‍यन डॉलर से ज्‍यादा ग‍िर गया. (Photo Credit: AI)

Forex Reserve Update: फरवरी के आख‍िरी द‍िन शुरू हुए इजरायल-ईरान युद्ध के बाद देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार (foreign exchange reserves) में लगातार ग‍िरावट दर्ज की जा रही है. 27 मार्च को खत्‍म हुए हफ्ते में इसमें जबरदस्‍त गि‍रावट दर्ज की गई. इस हफ्ते देश का व‍िदेशी मुद्रा भंडार 10.3 अरब डॉलर की ग‍िरावट के साथ 688.1 अरब डॉलर रह गया. आरबीआई (RBI) की तरफ से लगातार ग‍िरते रुपये को संभालने के लि‍ए बाजार में हस्तक्षेप किया गया, ज‍िसकी वजह से एक हफ्ते में यह बड़ी ग‍िरावट आई है. एक महीने के दौरान इसे 40 अरब डॉलर (3.7 लाख करोड़) की चोट लगी है.

फॉरेन एक्‍सचेंज र‍िजर्व (Foreign Exchange Reserves) की सबसे बड़ी हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा संपत्ति की है. 27 मार्च को खत्‍म हुए हफ्ते में इसमें 6.6 अरब डॉलर की ग‍िरावट आई. डॉलर के अलावा इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी करेंसी के दाम में हुए बदलाव का असर भी शाम‍िल है. लगातार ग‍िरते रुपये को बचाने के ल‍िए आरबीआई (RBI) की तरफ से डॉलर की ब‍िक्री की गई. इसके बाद यह ग‍िरावट देखी जा रही है.

गोल्‍ड र‍िजर्व में भी आई कमी

ग्‍लोबल लेवल पर सोने के दाम में ग‍िरावट से गोल्‍ड र‍िजर्व (Gold Reserves) भी तेजी से नीचे आया. आख‍िरी हफ्ते में इसमें 3.7 अरब डॉलर की ग‍िरावट देखी गई. हालांक‍ि, गोल्‍ड कुल र‍िजर्व का बहुत छोटा सा ह‍िस्‍सा है. लेक‍िन ग्‍लोबल लेवल पर सोने के दाम में आई गिरावट ने इसका असर दिखाया. बाकी ह‍िस्‍से में ज्‍यादा बदलाव नहीं हुआ. एसडीआर (SDR) में महज 17 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई. आईएमएफ (IMF) में र‍िजर्व पोजीशन 17 मिलियन डॉलर घट गई.

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चार हफ्ते से चल रही ग‍िरावट

ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग का आज 36वां द‍िन है. जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही व‍िदेशी मुद्रा भंडार नीचे जा रहा है. फॉरेन एक्‍सचेंज र‍िजर्व में लगातार चौथे हफ्ते कमी हुई है. पिछले चार हफ्तों के दौरान 40 अरब डॉलर से ज्‍यादा का नुकसान हुआ है. इससे पहले 20 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में यह 11.4 अरब डॉलर घटकर 698.4 अरब डॉलर रह गया था. इसके एक हफ्ते पहले 13 मार्च को इसमें 7.1 अरब डॉलर की कमी आई थी.

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रुपये को बचाने के ल‍िए RBI का एक्‍शन

एश‍ियाई करेंसी में प‍िछले एक महीने के दौरान सबसे ज्‍यादा ग‍िरावट देखी गई. बुधवार तक रुपये में 4 प्रतिशत से ज्यादा की ग‍िरावट देखी गई. इसके अगले द‍िन आरबीआई (RBI) की तरफ उठाए गए कदम के बाद रुपये में 1.8 प्रतिशत की रिकवरी हुई. आरबीआई की तरफ से बैंकों से कहा गया क‍ि लंबी डॉलर पोजीशन को खत्म करें. फरवरी 2026 में आरबीआई (RBI) की नेट शॉर्ट डॉलर फॉरवर्ड पोजीशन 77 अरब डॉलर तक पहुंच गई. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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