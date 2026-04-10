Advertisement
trendingNow13173984
Hindi Newsबिजनेसयुद्ध और तेल संकट के बीच भारत ने दिखाया दम, खजाने में आए ₹8,42,98,81,53,000, बढ़ा देश के सोने का भंडार

युद्ध और तेल संकट के बीच भारत ने दिखाया दम, खजाने में आए ₹8,42,98,81,53,000, बढ़ा देश के सोने का भंडार

  अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच भी भारत ने अपनी मजबूती को कायम रखी है. ग्लोबल मार्केट में तेल के उछले दामों के बीच भारत के खजाने में 9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 10, 2026, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युद्ध और तेल संकट के बीच भारत ने दिखाया दम, खजाने में आए ₹8,42,98,81,53,000, बढ़ा देश के सोने का भंडार

India Forex Reserve:  अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच भी भारत ने अपनी मजबूती को कायम रखी है. ग्लोबल मार्केट में तेल के उछले दामों के बीच भारत के खजाने में 9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. 3 अप्रैल वाले हफ्ते में भारतीय खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर तक बढ़ गया है.  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से साझा की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते में 9.06 अरब डॉलर बढ़कर 697.12 अरब डॉलर पहुंच गया है. 

भारत का बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार 

अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच महायुद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से टूटे सप्लाई चेन के बावजूद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है.  27 मार्च को खत्म हुए हफ्ते के मुकाबले इस बार 9.06 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले  विदेशी मुद्रा भंडार 10.28 अरब डॉलर घटकर 688.06 अरब डॉलर रह गया था.  इस बढ़त के साथ अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 697.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. फॉरेक्स रिजर्व का ऑल टाइम हाई  27 फरवरी, 2026 को खत्म हुए हफ्ते में 728.49 अरब डॉलर था. 

भारत के पास कितना सोना ?  

सिर्फ सोना ही नहीं भारत के गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है. फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति होता है. गोल्ड रिजर्व की बात करें, तो इसमें 7.22 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 120.74 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. इसी तरह से  स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) 18.707 अरब डॉलर बढ़ गया. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 880 टन सोने का भंडार है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार और क्यों होता है जरूरी 

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) किसी देश के केंद्रीय बैंक की ओर से विदेशी मुद्राओं, सोने, और IMF के पास जमा की गई संपत्ति होती है. विदेशी मुद्रा भंडार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है. इसका मकसद आर्थिक संकट के समय देश की मुद्रा को स्थिरता देना होता है. इंपोर्ट बिल से लेकर विदेशी कर्ज को चुकाने में इसका इस्तेमाल होता है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
Sonam Wangchuk
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
iran
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट