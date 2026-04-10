युद्ध और तेल संकट के बीच भारत ने दिखाया दम, खजाने में आए ₹8,42,98,81,53,000, बढ़ा देश के सोने का भंडार

India Forex Reserve: अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच भी भारत ने अपनी मजबूती को कायम रखी है. ग्लोबल मार्केट में तेल के उछले दामों के बीच भारत के खजाने में 9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. 3 अप्रैल वाले हफ्ते में भारतीय खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर तक बढ़ गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से साझा की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते में 9.06 अरब डॉलर बढ़कर 697.12 अरब डॉलर पहुंच गया है.

भारत का बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच महायुद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से टूटे सप्लाई चेन के बावजूद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है. 27 मार्च को खत्म हुए हफ्ते के मुकाबले इस बार 9.06 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार 10.28 अरब डॉलर घटकर 688.06 अरब डॉलर रह गया था. इस बढ़त के साथ अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 697.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. फॉरेक्स रिजर्व का ऑल टाइम हाई 27 फरवरी, 2026 को खत्म हुए हफ्ते में 728.49 अरब डॉलर था.

भारत के पास कितना सोना ?

सिर्फ सोना ही नहीं भारत के गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है. फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति होता है. गोल्ड रिजर्व की बात करें, तो इसमें 7.22 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 120.74 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. इसी तरह से स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) 18.707 अरब डॉलर बढ़ गया. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 880 टन सोने का भंडार है.

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क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार और क्यों होता है जरूरी

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) किसी देश के केंद्रीय बैंक की ओर से विदेशी मुद्राओं, सोने, और IMF के पास जमा की गई संपत्ति होती है. विदेशी मुद्रा भंडार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है. इसका मकसद आर्थिक संकट के समय देश की मुद्रा को स्थिरता देना होता है. इंपोर्ट बिल से लेकर विदेशी कर्ज को चुकाने में इसका इस्तेमाल होता है.