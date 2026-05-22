Advertisement
trendingNow13226115
Hindi Newsबिजनेसहफ्तेभर में ₹7,73,29,68,07,500 घटा भारत का खजाना, गोल्ड रिजर्व भी धड़ाम, RBI ने बताया अब कितना है फॉरेक्स रिजर्व?

हफ्तेभर में ₹7,73,29,68,07,500 घटा भारत का खजाना, गोल्ड रिजर्व भी धड़ाम, RBI ने बताया अब कितना है फॉरेक्स रिजर्व?

India Gold Reserve:  खाड़ी युद्ध के बीच देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चिंता जता चुके हैं. पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की, ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 22, 2026, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हफ्तेभर में ₹7,73,29,68,07,500 घटा भारत का खजाना, गोल्ड रिजर्व भी धड़ाम, RBI ने बताया अब कितना है फॉरेक्स रिजर्व?

India Forex Reserves:  खाड़ी युद्ध के बीच देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चिंता जता चुके हैं. पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की, ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके. रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा भंडार को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व में फिर से कमी आई है.  भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 मई 2026 को समाप्त हुए हफ्ते में 8.09 अरब डॉलर घटकर 688.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया.  

फिर घटा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार  

जिस विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए पीएम इतनी अपील कर रहे हैं, उसमें फिर से गिरावट आई है. भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटकर 688.894 अरब डॉलर पर आ गया है. इससे पहले 8 मई को खत्म हुए हफ्ते में ये  6.295 अरब डॉलर बढ़कर 696.988 अरब डॉलर हो गया था. 27 फरवरी को ये अपने ऑल टाइम हाई 728.494 अरब डॉलर पर था.  रुपया दबाव में आ गया था और RBI को डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 मई से देशवासियों से कई बार सार्वजनिक अपील की है कि वे विदेश यात्रा कम करके, फ्यूल का इस्तेमाल सीमित करके और एक साल तक सोना न खरीदकर विदेशी मुद्रा बचाएं.

भारत का गोल्ड रिजर्व कितना है ?  

विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट (FCA) का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है. एफसीए गिरकर 545.90 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वहीं गोल्ड रिजर्व में भी गिरावट देखने को मिली है. भारत में सोने का भंडार 1.54 अरब डॉलर घटकर 119.32 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. गोल्जड के अलावा  स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में 49 मिलियन डॉलर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 25 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों गिरा फॉरेक्स रिजर्व  ?  

गिरता रुपया और महंगा आयात भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर गहरी चोट कर रहा है. कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात बिल बढ़ रहा है. किसी भी देश के लिए उसका विदेशी मुद्रा भंडार उसकी इकोनॉमी की ताकत होता है. विदेशी मुद्रा भंडार से देश को आर्थिक मजबूती, आयात भुगतान के लेकर विदेशी कर्ज चुकाने में मदद मिलती है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

forex reserve

Trending news

'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं;क्या बोले
Pulwama Mastermind Terrorist Hamza Burhan father said now hardships will End
'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं;क्या बोले
भारत की 'अग्नि-1' से भस्म हो जाएगा दुश्मन, चीन-पाक को पलक झपकते ही मिलेगा करार जवाब
Agni-1
भारत की 'अग्नि-1' से भस्म हो जाएगा दुश्मन, चीन-पाक को पलक झपकते ही मिलेगा करार जवाब
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं रोल मॉडल?
Essel Group
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं रोल मॉडल?
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
Punjab
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
Mashroom Capital
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
india cyprus relations
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
Jammu and Kashmir
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
Weather
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
Top 50 Hot Cities
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल