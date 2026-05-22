हफ्तेभर में ₹7,73,29,68,07,500 घटा भारत का खजाना, गोल्ड रिजर्व भी धड़ाम, RBI ने बताया अब कितना है फॉरेक्स रिजर्व?

India Gold Reserve: खाड़ी युद्ध के बीच देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चिंता जता चुके हैं. पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की, ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके.
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India Forex Reserves: खाड़ी युद्ध के बीच देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चिंता जता चुके हैं. पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की, ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके. रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा भंडार को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व में फिर से कमी आई है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 मई 2026 को समाप्त हुए हफ्ते में 8.09 अरब डॉलर घटकर 688.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
जिस विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए पीएम इतनी अपील कर रहे हैं, उसमें फिर से गिरावट आई है. भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटकर 688.894 अरब डॉलर पर आ गया है. इससे पहले 8 मई को खत्म हुए हफ्ते में ये 6.295 अरब डॉलर बढ़कर 696.988 अरब डॉलर हो गया था. 27 फरवरी को ये अपने ऑल टाइम हाई 728.494 अरब डॉलर पर था. रुपया दबाव में आ गया था और RBI को डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 मई से देशवासियों से कई बार सार्वजनिक अपील की है कि वे विदेश यात्रा कम करके, फ्यूल का इस्तेमाल सीमित करके और एक साल तक सोना न खरीदकर विदेशी मुद्रा बचाएं.
विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट (FCA) का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है. एफसीए गिरकर 545.90 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वहीं गोल्ड रिजर्व में भी गिरावट देखने को मिली है. भारत में सोने का भंडार 1.54 अरब डॉलर घटकर 119.32 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. गोल्जड के अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में 49 मिलियन डॉलर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 25 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है.
गिरता रुपया और महंगा आयात भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर गहरी चोट कर रहा है. कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात बिल बढ़ रहा है. किसी भी देश के लिए उसका विदेशी मुद्रा भंडार उसकी इकोनॉमी की ताकत होता है. विदेशी मुद्रा भंडार से देश को आर्थिक मजबूती, आयात भुगतान के लेकर विदेशी कर्ज चुकाने में मदद मिलती है.
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