Hindi Newsबिजनेसफॉरेक्स र‍िजर्व 689 बिलियन डॉलर हुआ, गोल्ड र‍िजर्व भी बढ़ा... आसान भाषा में समझिये क्‍या हैं इसके मायने?

RBI MPC: करीब 15 द‍िन पहले हुई आरबीआई एमपीसी में बताया गया क‍ि देश के पास 11 महीने से ज्यादा का फॉरेक्‍स र‍िजर्व मौजूद है. इसके जर‍िये इस अवध‍ि के इम्‍पोर्ट को कवर क‍िया जा सकता है. आपको बता दें देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते इजाफा देखा गया.

Dec 20, 2025
India Forex Reserve: कुछ द‍िन पहले की ही तो बात है जब देश की जीडीपी ग्रोथ चढ़कर 8.2 प्रत‍िशत पर पहुंच गई. जीडीपी के इस आंकड़े ने जानकारों को भी हैरान कर द‍िया था. लेक‍िन अब देश की इकोनॉमी के ल‍िए एक और अच्‍छी खबर आई है. जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हाल‍िया आंकड़ों के अनुसार 12 दिसंबर 2025 को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) 1.689 अरब डॉलर बढ़कर 688.949 अरब डॉलर पर पहुंच गया. लगातार दूसरे हफ्ते व‍िदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देखा गया है.

बढ़ती मांग के कारण आई तेजी

दूसरी तरफ देश के गोल्‍ड र‍िजर्व में भी इजाफा हुआ है. दुन‍ियाभर में अन‍िश्‍च‍ितता के बीच सोने की कीमत बढ़ रही हैं. इस हफ्ते गोल्‍ड र‍िजर्व 758 मिलियन डॉलर बढ़कर 107.741 अरब डॉलर हो गया. सोने के 'सेफ हेवन' एसेट माना जाता है. ऐसे में न‍िवेशकों के बीच बढ़ती मांग के कारण इसकी कीमत में तेजी आई है. र‍िजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा एसेट्स (FCA) हैं, जो 906 मिलियन डॉलर बढ़कर 557.787 अरब डॉलर हो गया. इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य करेंसी के उतार-चढ़ाव का असर भी शामिल है.

IMF ने भी बढ़ाई पोजीशन
स्पेशल ड्राइंग राइट्स (SDR) 14 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.745 अरब डॉलर हो गया. वहीं, आईएमएफ (IMF) में भारत की रिजर्व पोजीशन 11 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.686 अरब डॉलर पर पहुंच गई. आरबीआई (RBI) की तरफ से 5 द‍िसंबर 2025 को की गई मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) में कहा गया क‍ि फॉरेक्‍स र‍िजर्व से 11 महीने से ज्यादा के इम्‍पोर्ट को कवर क‍िया जा सकता है.

कब क‍ितना बढ़ा फॉरेक्‍स र‍िजर्व?
आपको बता दें साल 2022 में फॉरेक्‍स र‍िजर्व में 71 अरब डॉलर की ग‍िरावट आई थी. लेकिन 2023 में इसे 58 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. 2024 में भी 20 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. साल 2025 में अब तक 47-48 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है. इस साल अब तक रुपया करीब 6% कमजोर हुआ है. आरबीआई की तरफ से रुपया मजबूत होने पर डॉलर की खरीदारी की जाती है और कमजोर होने पर बेचता है ताकि बड़ा उतार-चढ़ाव न हो. यह बढ़ोतरी देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को द‍िखाती है.

फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने के फायदे
आपको बता दें जब क‍िसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो इसे देश की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है. व‍िदेशी मुद्रा भंडार रुपये को स्‍थ‍िर रखने में भी मदद कतरा है. दरअसल, रुपये के कमजोर होने पर आरबीआई (RBI) डॉलर बेचकर उसे मजबूती देता है. फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से रुपये में बड़े उतार-चढ़ाव रोका जा सकता है. हाल‍िया एमपीसी के अनुसार भारत का फॉरेक्‍टस र‍िजर्व 11 महीने से ज्यादा के आयात (तेल, मशीनरी आदि) को कवर कर सकता है. इससे विदेशी कर्ज या संकट में परेशानी नहीं होती. इसके साथ ही व‍िदेशी न‍िवेशक इकोनॉमी को सुरक्षित मानते हैं, ज‍िससे FDI और FPI बढ़ता है. इसका असर इंटरनेशनल एजेंसियां की रेटिंग पर पड़ता है और देश को सस्‍ता कर्ज म‍िलता है.

गोल्ड रिजर्व बढ़ने के मायने
गोल्ड रिजर्व बढ़ना एक नहीं कई मायनों में अहम माना जाता है. गोल्‍ड को 'सेफ हेवन' माना जाता है. ग्‍लोबल अनिश्चितता (युद्ध, महंगाई) के बीच इसकी कीमत बढ़ती है तो र‍िजर्व का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है. इसके अलावा गोल्‍ड र‍िजर्व बढ़ने से डॉलर पर निर्भरता कम हो जाती है. पहले ज्यादातर रिजर्व डॉलर में था, लेक‍िन अब सोने की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है. इससे डॉलर के कमजोर होने पर नुकसान नहीं होता. आरबीआई (RBI) दुन‍ियाभर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं, ताक‍ि लंबे समय में स्थिरता म‍िल सके. इसके अलावा गोल्‍ड र‍िजर्व महंगाई से भी बचाव करता है. 

