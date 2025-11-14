देश की तिजोरी में लगी सेंध! विदेशी मुद्रा भंडार $2.7 अरब घटकर $687.73 अरब पर पहुंचा

India's foreign exchange reserves: देश में एक बार फिर आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर मिली है. देश के फॉरे​क्स रिजर्व से बड़ी गिरावट देखने को मिली है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's foreign exchange reserves) गिरकर 687.73 बिलियन डॉलर रह गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, 7 नवंबर को समाप्त सप्ताह की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.7 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है. इस गिरावट से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली है, जो वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव और कैपिटल फ्लो के दबाव को दर्शाता है.

पिछले हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में 5.6अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी वहीं अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भी गिरावट देखने को मिली थी विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में 6.92 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे भंडार घटकर 695.36 अरब डॉलर पर पहुंच गया था.

यह भी पढ़ें : क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार, Bitcoin की सबसे बड़ी गिरावट, जानिए क्या है कारण?

Add Zee News as a Preferred Source

स्वर्ण भंडार में भी गिरावट

RBI के आंकड़ों के मुताबिक, 7 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, फॉरेन करेंसी एसेट्स 2.45 अरब डॉलर घटकर 562.13 अरब डॉलर रह गया है. RBI ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार की वैल्यू 1.95 अरब डॉलर घटकर 101.53 अरब डॉलर रह गयी है. RBI ने कहा कि एसडीआर 5.1 करोड़ डॉलर घटकर 18.59 अरब डॉलर हो गया है.