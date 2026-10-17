/ये क्या हुआ? 5 हफ्ते में 60 अरब डॉलर कम हुआ देश का फॉरेक्स रिजर्व; क्या है असली कारण

इकोनॉमी के मोर्चे पर बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. देश का फॉरेक्स रिजर्व (Forex Reserves) लगातार पांचवे हफ्ते नीचे गिर गया है. रिजर्व बैंक (RBI) की डॉलर बाजार में की जा रही भारी बिकवाली और बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के प्रयासों के चलते देश के खजाने में बड़ी कमी दर्ज की गई है. हालांकि, इस दौरान भारतीय रुपये में थोड़ी मजबूती जरूर देखने को मिली है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में आ रही इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है.
आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार 9 अक्टूबर को खत्म हो रहे हफ्ते में देश का फॉरेक्स रिजर्व 8.6 अरब डॉलर घटकर 726 अरब डॉलर रह गया है. यह लगातार पांचवां हफ्ता है, जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है. पिछले पांच हफ्ते के दौरान फॉरेक्स रिजर्व 59.7 अरब डॉलर गिर गया है. गौरतलब है कि जून में रियायती स्वैप विंडो ओपन होने के बाद 4 सितंबर को देश का रिजर्व 785.71 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया.
फॉरेक्स रिजर्व में भारी गिरावट के बावजूद रुपये के प्रदर्शन में सुधार हुआ है. रुपया डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी हफ्ते में 94.96 पर बंद हुआ. यह 8 सितंबर के बाद का सबसे निचला लेवल है. इस हफ्ते रुपये ने 1.9% की बढ़त हासिल की. यही पिछले 7 महीने के दौरान का रुपये का सबसे बेहतरीन वीकली प्रदर्शन है. इससे पहले इसी महीने रुपया 96.96 के अपने ऑल टाइम लो लेवल के बेहद करीब पहुंच गया.
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की ऊंची कीमत, एफपीआई (FPI) की तरफ से बाजार से लगातार पैसे निकालना और डॉलर की बढ़ती डिमांड के कारण रुपये पर भारी प्रेशर बना हुआ है. रुपये को रिकॉर्ड लेवल पर गिरने से बचाने और बाजार में स्थिरता लाने के लिए आरबीआई (RBI) को अपने रिजर्व से भारी मात्रा में डॉलर की बिक्री करनी पड़ रही है. इकोनॉमिस्ट का मानना है कि तेल आयात के लिए डॉलर की डिमांड बनी रहने के कारण आने वाले दिनों में भी रिजर्व पर दबाव बना रह सकता है.
9 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व के सबसे बड़े हिस्से यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCAs) में 7.14 अरब डॉलर की कमी आई. इससे यह कम होकर 597.61 अरब डॉलर रह गया. इसके अलावा देश का गोल्ड रिजर्व भी 1.32 अरब डॉलर कम होकर 105.09 अरब डॉलर पर पहुंच गया. विशेष आहरण अधिकार (SDR) 109 मिलियन डॉलर गिरकर 18.55 अरब डॉलर और आईएमएफ (IMF) के पास देश की रिजर्व पोजीशन 10 मिलियन डॉलर घटकर 4.78 अरब डॉलर रह गई.