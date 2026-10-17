/ये क्या हुआ? 5 हफ्ते में 60 अरब डॉलर कम हुआ देश का फॉरेक्स रिजर्व; क्या है असली कारण

इकोनॉमी के मोर्चे पर बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. देश का फॉरेक्स रिजर्व (Forex Reserves) लगातार पांचवे हफ्ते नीचे गिर गया है. रिजर्व बैंक (RBI) की डॉलर बाजार में की जा रही भारी बिकवाली और बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के प्रयासों के चलते देश के खजाने में बड़ी कमी दर्ज की गई है. हालांकि, इस दौरान भारतीय रुपये में थोड़ी मजबूती जरूर देखने को मिली है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में आ रही इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है.