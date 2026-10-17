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ये क्या हुआ? 5 हफ्ते में 60 अरब डॉलर कम हुआ देश का फॉरेक्स रिजर्व; क्या है असली कारण

RBI की तरफ से रुपये की गिरावट को रोकने और बाजार में दखल देने के कारण देश का फॉरेक्स रिजर्व लगातार पांचवे हफ्ते गिरकर 726 अरब डॉलर पर आ गया. इस गिरावट का कारण क्या है और अब तक इसमें कितनी गिरावट आ चुकी है?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 17, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 04:00 PM IST
ये क्या हुआ? 5 हफ्ते में 60 अरब डॉलर कम हुआ देश का फॉरेक्स रिजर्व; क्या है असली कारण

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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